السكة الحديد: السيطرة على حريق محدود بالعربة الأخيرة من قطار 539 بكفر الزيات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر فى بيان رسمى صادر عنها اليوم أنه وبعد وصول قطار 539 بالجرار رقم 2135 ركاب القاهرة - منوف - كفر الزيات محطة كفر الزيات وبعد نزول جميع الركاب على الرصيف بسلام وأصبح القطار فارغ، وأثناء تدوير الجرار للقيام بالرحلة التالية تلاحظ لناظر تصاعد ادخنة من سقف العربة الاخيرة من القطار نتيجة لحريق محدود بها.
وفى نفس السياق قرر المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة تشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب هذا الحريق وحصر تلفيات العربة.
كانت هيئة السكة الحديد أعلنت وجود تأخيرات اليوم الأثنين على بعض خطوط الهيئة نظرا لأعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وهى كالتالي:خط القاهرة / الإسكندرية متوسط تأخيرات القطارات مدة 35 دقيقة، ثانياً : خط القاهرة / السد العالي متوسط تأخيرات القطارات - القاهرة / أسيوط مدة 40 دقيقة، أسيوط / أسوان مدة 40 دقيقة، ثالثاً : خط بنها / بور سعيد، متوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقة، رابعاً : خط طنطا / المنصورة / دمياط، متوسط تأخيرات القطارات مدة 30 دقيقة.
واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الاشارات ودعت المسافرين إلى اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.
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