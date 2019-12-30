شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء: يجوز زيارة القبور فى الأربعين والسنوية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت دار الإفتاء المصرية ، بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للإجابة على أسئلة المتابعين التى ترد إليها خلال البث، وجاء من بين الأسئلة سؤال حول زيارة المقابر نصه: " هل يجوز زيارة الموتى بعد 40 يوم وفى السنوية وفى اليوم الثالث للوفاة؟"، وأجاب عن السؤال خلال البث المباشر الشيخ محمود شلبى ، مدير إدارة الفتوى الهاتفية ، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلاً :" نعم يجوز زيارة الموتى بعد الأربعين أو فى اليوم الثالث أو فى السنوية ، فكما ورد فى الشرع أنها سنة مؤكدة حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها" .

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إجابته قائلاً: "زيارة المقابر سنة مؤكدة كما قلنا وليست لها وقت محدد فتجوز أن تكون فى اليوم التالى للوفاة أو الثالث أو الأربعين أو أى وقت".

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وكانت دار الافتاء قد أكدت فى فتوى سابقة أن زيارة القبور سُنَّةٌ في أصلها، مُستحبةٌ للرجال باتفاق كافَّة العلماء؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَلا إِنِّي قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلاثٍ ثُمَّ بَدَا لِي فِيهِنَّ: نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنَّهَا تُرِقُّ الْقَلْبَ وَتُدْمِعُ الْعَيْنَ وَتُذَكِّرُ الآخِرَةَ فَزُورُوهَا ولا تَقُولُوا هُجْرا... الحديث» ؛ ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «زُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الآخِرَةَ» ؛ ولانتفاع الميت بثواب القراءة والدعاء والصدقة، وأُنْسِه بالزائر؛ لأن روح الميت لها ارتباطٌ بقبره لا تفارقه أبدًا؛ ولذلك يعرف من يزوره، قال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَمُرُّ بِقَبْرِ رَجُلٍ كَانَ يَعْرِفُهُ فِي الدُّنْيَا فيُسَلِّمُ عَلَيْهِ، إِلَّا عَرَفَهُ وَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلامَ» ، كما رغَّب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في زيارة القبور بالوعد بالمغفرة والثواب فقال: «مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدِهِمَا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ غُفِرَ لَهُ وَكُتِبَ بَرًّا".

وتجرى دار الإفتاء المصرية بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بشكل دورى ، للإجابة على أسئلة المتابعين من خلال أمناء الفتوى لديها مثل الشيخ محمود شلبى والشيخ مجدى عاشور والشيخ عويضة عثمان".