شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يحدد موعد مؤتمره القادم لتجديد الفكر والعلوم الإسلامية بحضور الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الأزهر الشريف، تنظيم مؤتمره العالمى بعنوان "مؤتمر الأزهر العالمى لتجديد الفكر والعلوم الإسلامية"، فى الفترة من 27-28 يناير المقبل، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وحضور نخبة من كبار القيادات والشخصيات السياسية والدينية البارزة على مستوى العالم، وقد أعرب الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستجابته ودعمه لمؤتمر الأزهر الشريف، من أجل تحقيق رسالته فى بيان سماحة الإسلام ونبذ الفكر المتطرف.

وقال الأزهر الشريف في بيان له، إنه تلقى إخطارًا من رئاسة الجمهورية برعاية الرئيس السيسي وحضوره لمؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الفكر والعلوم الاسلامية، المقرر عقده في يومى 27-28 يناير المقبل، بعنوان "مؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الفكر والعلوم الإسلامية".

وكان قد عقد الأزهر الشريف مجموعة من ورش العمل ضمت ممثلين عن مختلف المؤسسات، كما سيواصل حواره مع مختلف فئات المجتمع حول تحديات تجديد الفكر الديني، وسوف يشارك بالمؤتمر علماء متخصصون من أنحاء العالم الإسلامى.

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وكان قد دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي ، يوم الخميس 7 نوفمبر الماضى وزارة الأوقاف ومشيخة الأزهر إلى عقد ندوة للنقاش في "الشأن العام"، مؤكدًا أن أهل الدين هم الأولى بالحديث في هذا الشأن.