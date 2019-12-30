شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة برلين: نسيطر على الوضع بعد إطلاق نار خلال محاولة سرقة.. (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شرطة العاصمة الألمانية برلين، إنها تسيطر على الوضع بعد إطلاق عيار نارى اليوم الاثنين، فى محاولة سطو مسلح على متجر.

وكتبت على تويتر "نعتقد في الوقت الراهن أن العيار النارى أُطلق خلال محاولة السطو على متجر في فريدريش شتراسه. نحن نسيطر على الوضع".

ولم تحدد إن كان أي شخص قد أصيب بأذى.

وذكر الحساب الرسمي لشرطة برلين على موقع "تويتر" أن "هناك عملية أمنية تجرى فى شارع فردريشتراسيه"، وأنه "وفقا للتقديرات الأولية، فإن شخصا مجهولا أطلق عدة طلقات فى أحد المتاجر"​​​.

وأضافت الشرطة أنها "حاصرت مباني بوسط المدينة بعد أن أطلق شخص أعيرة نارية" مشيرة إلى أن "الوضع أصبح تحت السيطرة في شارع فردريشتراسيه".

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وكانت شرطة العاصمة الألمانية قالت على تويتر إنها حاصرت مباني بوسط المدينة بعد أن أطلق شخص أعيرة نارية.

ونقل تلفزيون (آر.بي.بي) عن متحدث باسم الشرطة قوله إن الأعيرة النارية مرتبطة على الأرجح بمحاولة سطو على مقهى