شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. وكالة فيتش تتوقع انتعاش حركة التجارة فى مصر 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء ، إنفوجرافا سلط من خلاله الضوء على توقعات وكالة فيتش انتعاش حركة التجارة فى مصر 2020، نتيجة لارتفاع صادرات مصر من الغاز المسال وارتفاع نسبة الواردات، بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادى، فى حين تتوقع الوكالة ارتفاع نسبة الواردات الرأسمالية ومعدات البناء نظراً لاستمرار دعم الحكومة المصرية لتجهيزات البنية التحتية للاستثمار.

وكانت مؤسسة "فيتش" قد نشرت تقريرا مؤخرا حول رفع التصنيف الائتمانى لمصر إلى (+B) مع نظرة مستقبلية مستقرة مدعوم باستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية التى تؤدى إلى تحسن الاقتصاد الكلى، وكذا إعلان وكالة "موديز" رفع التصنيف الائتمانى للديون السيادية طويلة الأجل لمصر من B3 إلى B2.



إنفوجراف

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وتوقعت استمرار صدارة الاقتصاد المصرى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتحقيق معدل نمو أعلى من 5% خلال 2019/2020، كما توقعت أيضًا أن الاستثمار سيظل هو المحرك الرئيسى للنمو على المدى القريب، كما ستزداد الصادرات تدريجيًا، وسيصبح التصنيع مصدرًا مهمًا لتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، فضلًا عن توقعها أيضًا باستمرار تدفقات السياح فى الانتعاش مع تحسن الأوضاع الأمنية بالإضافة لزيادة التواصل مع القارة الأوروبية، وأخيرًا استمرار تحسن قيمة الجنيه مقابل الدولار بفضل سياسات البنك المركزى وانخفاض التقلبات المالية العالمية.

وفيما يتعلق بتوقع "فيتش" لمعدل النمو الاقتصادى، فقد أشارت لارتفاع معدل النمو الاقتصادى ليصل إلى 5.5% عام 2019/2020 مقارنة بـ 4.4% عام 2014/2015‏، وتوقعت المؤسسة أيضًا انخفاض نسبة الدين الحكومى للناتج المحلى الإجمالى ليصل إلى 83% عام 2019/2020، مقارنة بـ 108% عام 2016/2017.