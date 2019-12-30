شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق نار فى برلين فى عملية سطو على مقهى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وكالة الأنباء الدولية "رويترز"، أنباء عن سماع دوى إطلاق نار فى العاصمة الألمانية برلين، منذ قليل، وذلك كما أوضحت نقلا عن تقارير إعلامية، أن إطلاق النار مرتبط بعملية سطو على مقهى فى برلين.
وقالت شرطة برلين، اليوم الاثنين، على تويتر إنها حاصرت مباني بوسط المدينة بعد أن أطلق شخص أعيرة نارية.
ونقل تلفزيون (آر.بى.بى) عن متحدث باسم الشرطة قوله إن الأعيرة النارية مرتبطة على الأرجح بمحاولة سطو على مقهى
وكانت وسائل إعلام ألمانية، أعلنت الأسبوع الماضى إخلاء سوق الميلاد في برلين للاشتباه بعمل إرهابي، كما اعتقلت السلطات الألمانية سوريين للاشتباه بهما.
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