مرصد الأزهر يحذر من دعوات هولندية تسيء لرسول الله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلن مرصد الأزهر لمكافحة الإرهاب والتطرف متابعته الدعواتِ التي أطلقها السياسي الهولندي خيرت فيلدرز، بتنظيم مسابقة لتصميم رسوم كاريكاتورية لنبي الإسلام محمد، بزعم حرية التعبير عن الرأي المكفولة للجميع.

وحذر المرصد في بيان له، الاثنين، من الاستجابة لتلك الدعوات المسيئة التي تُنافي ما دعت إليه الشرائع السماوية، وما نصَّت عليه الأعراف والمواثيق الدولية من احترام مقدسات الآخرين، مؤكدًا أن الإساءة للأديان لا تندرج ضمن حرية التعبير المكفولة بضوابط وقيود، وإنما تعد تطاولًا يستوجب العقاب والمساءلة.

وشدد المرصد على أن تلك الدعوات غير المسؤولة التي تمس شخص سيد البشرية محمد ﷺ أو أحد من الأنبياء والمرسلين، من شأنها إثارة نحو ثلث سكان الأرض ممن يدينون بالإسلام، ونسف مبادئ السلم والأمن بين أتباع الديانات، لافتًا إلى أن تلك الممارسات تعمل على تأجيج مشاعر الكراهية وتقويض الجهود التي يبذلها قادة السلام في العالم.