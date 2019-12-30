أخبار مصر | بحضور كبار الكُتاب وأعضاء المجلس.. تكريم شيخ الصحفيين المصريين (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بحضور كبار الكُتاب وأعضاء المجلس.. تكريم شيخ الصحفيين المصريين (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استضافت نقابة الصحفيين، اليوم الإثنين، احتفالية كبرى، لتكريم الكاتب الصحفي الكبير محمد عبدالجواد أحد مؤسسي وكالة أنباء الشرق الأوسط، وشيخ الصحفيين المصريين، والمستشار الإعلامي للرئيسين محمد أنور السادات ومحمد حسني مبارك، بمناسبة بلوغه ٩٦ عاما، والتي نظمتها جمعية خريجى صحافة سوهاج.

جاء ذلك بحضور الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ونقيب الصحفيين السابق، والكاتب الصحفي عبدالله حسن وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، وعلي حسن رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، وجمال عبدالرحيم وكيل نقابة الصحفيين، ومحمد شبانة سكرتير عام النقابة، وأعضاء المجلس أيمن عبدالمجيد وحسين الزناتي ومحمد يحيي يوسف.



كما شارك بالاحتفال الكاتب الصحفي أسامة سرايا، والكاتب الصحفي إبراهيم حجازي، والإعلامي خيري رمضان، والكاتب الصحفي جمال الدين حسين رئيس تحرير جريدة الأخبار المسائي، والنائب البرلماني مصطفى بكري.

وقال محمد عبدالجواد إنه من مواليد محافظة سوهاج تخرج ١٩٤٧، من كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية، وعمل في عدد من الوكالات الأجنبية، وشارك في تأسيس وكالة أنباء الشرق الأوسط عام ١٩٥٩.

وقال ماهر مقلد رئيس جمعية صحافة سوهاج، إن هذا التكريم هو أول احتفال يرعاه خريجو صحافة سوهاج للاحتفاء بشيخ الصحفيين الكاتب الكبير محمد عبدالجواد، ابن قرية المدمر محافظة سوهاج الذي يمارس مهنة الصحافة منذ أكثر من ٧٣ عامًا، وهو من الرعيل الأول الذي أسس مع الكبار جلال الدين الحمامصي، وعلى حمدي الجمال ومحسن محمد وعبدالحميد سرايا وسعيد سنبل وكالة أنباء الشرق الأوسط، كما شغل منصب وكيل المجلس الأعلى للصحافة ١٤ عامًا ووكيل نقابة الصحفيين.

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وأعرب "مقلد" عن أمنياته أن يكون العام الجديد عام خير ونماء على مصر، وعلى الصحافة المصرية، وأن بشائر العام الجديد تمنح الأمل في مستقبل مشرق.

وأكد أن قسم صحافة سوهاج يمثل ظاهرة في تاريخ الصحافة والإعلام؛ حيث قدم نماذج مبهرة في ليس في مصر فقط، وإنما في الوطن العربي، مشيرًا إلى أن رئيس جامعة سوهاج وعد بإعداد دراسة علمية عن تلك الظاهرة، وإعداد موسوعة عن خريجي القسم الذي تخرج منها أكثر من ٨٠٠ صحفي أعضاء بنقابة الصحفيين.

وأعرب الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، عن سعادته بالمشاركة في تكريم محمد عبدالجواد، مشيدًا بتنظيم الإحتفالية لأنها رمزية مهمة لتكريم الأساتذة والرواد بالمهنة، موضحًا أنه أحد رواد المهنة، وأنه ترك بصمة يتفق عليها الجميع ليس في وكالة أنباء الشرق الأوسط فقط ولكن في المهنة بشكل عام.

وقال علي حسن رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن عبدالجواد قيمة وقامة صحفية كبري، وهو الاب الروحي للوكالة، موضحا أنه عند ترشحه لنقابة الصحفيين في مارس ١٩٨١ حصل علي اعلي نسبة أصوات بنسبة تقترب من ٧٥ ٪ ممن شاركوا في الانتخابات وكان قاسم مشترك وفي جميع القوائم الانتخابية وقتها.