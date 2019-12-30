أخبار مصر | غدًا.. أول مشاركة لوزير الإعلام الجديد بعد توليه الحقيبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. أول مشاركة لوزير الإعلام الجديد بعد توليه الحقيبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشارك أسامة هيكل وزير الدولة لشؤون الإعلام، غدًا، في الندوة التي تعقدها مؤسسة الأهرام، ضمن جلسات الحوار المجتمعي حول مؤتمر "الشأن العام"، والذي تعقده وزارة الأوقاف بالتعاون مع الهيئة الوطنية للصحافة، في المؤسسات القومية.



ويدير الجلسة الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بمشاركة الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين السابق، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وكوكبة من الوزراء والمثقفين والإعلاميين، وعلى رأسهم وزير الدولة لشؤون الإعلام أسامة هيكل.



وكان مجلس النواب وافق على تعيين أسامة هيكل وزيرًا للدولة لشؤون الإعلام، ديسمبر الجاري، وتُعد هذه أول مشاركة للوزير بعد توليه المنصب.