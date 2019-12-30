أخبار مصر | وزير التعليم العالي يجتمع بلجنة المشروعات القومية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التعليم العالي يجتمع بلجنة المشروعات القومية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعا مساء أمس الأحد، بحضور الدكتور ايمن عاشور نائب الوزير الشئون الجامعات، والدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لمدينة زويل، والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، وممثلين عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك بمقر جامعة زويل بالسادس من أكتوبر.

وشدد خالد عبد الغفار على الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية للمشروعات القومية في مجال التعليم، موجهًا الشكر لكل القائمين على تنفيذ هذه المشروعات العملاقة، مشيرًا إلى أن وزارة التعليم العالي شهدت خلال عام 2019 تطورًا في مجال تنفيذ المشروعات القومية الكبرى بالتعاون مع المؤسسات والجهات المعنية بالدولة، موجهًا إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود خلال الفترة القادمة.

وأكد عبد الغفار على أهمية متابعة العمل لضمان تنفيذ المشروعات المختلفة طبقًا لأعلى المواصفات الفنية، مؤكدا على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانتهاء من البنية التحتية لجامعات (الجلالة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، والملك سلمان)، وذلك من أجل بدء الدراسة بها خلال العام الدراسي القادم، لافتًا إلى ضرورة التسويق الجيد لتلك المشروعات حتى يعلم المواطن المصري حجم الإنجازات التي تقوم بها الدولة على المسار التعليمي.

واستمع عبد الغفار إلى معدلات الإنجاز والتنفيذ في المشروعات التي تنفذها الوزارة، موجهًا بضرورة الانتهاء من كافة التجهيزات في أقرب وقت ممكن، فيما ناقشت اللجنة تطورات العمل في إنشاء الجامعات الجديدة، وكذلك تطورات العمل في الجامعات التكنولوجية.