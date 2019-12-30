أخبار مصر | وزير الخارجية ونظيره الإيطالي يبحثان تكثيف الجهود لاستعادة الأمن في ليبيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية ونظيره الإيطالي يبحثان تكثيف الجهود لاستعادة الأمن في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى سامح شكري وزير الخارجية، صباح اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً مع "لويجي دي مايو" وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، وذلك في إطار التشاور المتواصل بين البلدين حول ليبيا.

وصرح المُستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الاتصال تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد الوزيران على ضرورة العمل على تكثيف الجهود في سبيل استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، مع رفض التدخلات العسكرية الأجنبية في الساحة الليبية، والتي من شأنها عرقلة مسار التوصل لتسوية سياسية شاملة تتناول معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية، وفي إطار مسار برلين السياسي.