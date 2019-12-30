أخبار مصر | "توزيع الحلوى" و"إطفاء الأنوار".. مظاهر احتفال المصريين برأس السنة

وكما يتواجد المصريون في الميادين وأماكن الترفيه وهم يرتدون اللون الأحمر احتفالا بالسنة الجديدة، ويزينون منازلهم استعدادًا لاستقبال عام جديد يأملون فيه بتحقيق أحلامه، فيما تبدأ المراكز التجارية بتقديم العروض والتخفيضات على السلع والأدوات مما يجعلها فرصة جيدة للتسوق، وكذلك المطاعم لجذب أكبر عدد ممكن من الزوار في تلك الليلة مع استضافة بعض الفرق الموسيقية لإدخال البهجة في قلوب مرتاديها.

ويعد الاحتفال برأس السنة الميلادية في كل عام من أهم العادات التي تربى عليها الشعب المصري، فهي عادات اجتماعية توضح مدى ترابط النسيج المصري لا تفرق بين عقائده، ومن أهم النجوم الذين يقدمون حفلات رأس السنة الميلادية في مصر: المغنية الأمريكية الشهيرة كاتي بيري، والفنان محمد منير، وسيرين عبد النور، ودوللي شاهين، والفنان محمد فؤاد.

وترصدمظاهر الاحتفالات رأس السنة الميلادية:



1-انتشار زينة الكريسماس في المحلات وأماكن الخروج والترفيه مثل الحدائق والمطاعم والأماكن العامة.



2-ارتداء بعض الشباب زي بابا نويل حيث يوزعون الحلوى على المارة في الشوارع في ليلة رأس السنة كنوع من نشر السعادة والبهجة.

Advertisements



3- وقوف بعض الشباب المسلمين حاملين الورود على أبواب الكنائس لتهنئة المسيحيين بأعياد الميلاد المجيدة بعد الانتهاء من طقوسهم الدينية، وتجد الجميع في انتظار الساعة الثانية عشرة منتصف الليل لإطفاء الأنوار واستقبال العام الجديد.

4-انتظار الساعة الثانية عشرة منتصف الليل لإطفاء الأنوار واستقبال العام الجديد، فتجد الكنائس تطفئ الأنوار ويبدأ المصريون في الصلاة على ضوء الشموع حتى بداية الثانية عشرة، كما يدعون الشيوخ إلى الصلاة ليكون عاما مباركا.

5- تجد الأسر المصرية في المنازل يشاهدون الفيلم الشهير عالميا Home alone، فيعد من الأفلام المرتبطة بالكريسماس واحتفالات رأس السنة الميلادية.



6- يحتفل البعض بشراء تورتة أو أي نوع من الحلوى لتذوقها في الدقائق الأولى من العام الجديد، حيث يسود معتقد لدى بعض المصريين وهو أن تناول نوع من الحلوى هو بشارة بأن السنة القادمة ستكون أفضل.



7- شراء الأسماك بأنواعها، ليكون الطعام الرئيسي على المائدة، لاعتقاد بعض المصريين أن السمك رمز الخير والبركة.

