أخبار مصر | "توزيع الحلوى" و"إطفاء الأنوار".. مظاهر احتفال المصريين برأس السنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "توزيع الحلوى" و"إطفاء الأنوار".. مظاهر احتفال المصريين برأس السنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكما يتواجد المصريون في الميادين وأماكن الترفيه وهم يرتدون اللون الأحمر احتفالا بالسنة الجديدة، ويزينون منازلهم استعدادًا لاستقبال عام جديد يأملون فيه بتحقيق أحلامه، فيما تبدأ المراكز التجارية بتقديم العروض والتخفيضات على السلع والأدوات مما يجعلها فرصة جيدة للتسوق، وكذلك المطاعم لجذب أكبر عدد ممكن من الزوار في تلك الليلة مع استضافة بعض الفرق الموسيقية لإدخال البهجة في قلوب مرتاديها.
1-انتشار زينة الكريسماس في المحلات وأماكن الخروج والترفيه مثل الحدائق والمطاعم والأماكن العامة.
2-ارتداء بعض الشباب زي بابا نويل حيث يوزعون الحلوى على المارة في الشوارع في ليلة رأس السنة كنوع من نشر السعادة والبهجة.
3- وقوف بعض الشباب المسلمين حاملين الورود على أبواب الكنائس لتهنئة المسيحيين بأعياد الميلاد المجيدة بعد الانتهاء من طقوسهم الدينية، وتجد الجميع في انتظار الساعة الثانية عشرة منتصف الليل لإطفاء الأنوار واستقبال العام الجديد.
5- تجد الأسر المصرية في المنازل يشاهدون الفيلم الشهير عالميا Home alone، فيعد من الأفلام المرتبطة بالكريسماس واحتفالات رأس السنة الميلادية.
6- يحتفل البعض بشراء تورتة أو أي نوع من الحلوى لتذوقها في الدقائق الأولى من العام الجديد، حيث يسود معتقد لدى بعض المصريين وهو أن تناول نوع من الحلوى هو بشارة بأن السنة القادمة ستكون أفضل.
7- شراء الأسماك بأنواعها، ليكون الطعام الرئيسي على المائدة، لاعتقاد بعض المصريين أن السمك رمز الخير والبركة.