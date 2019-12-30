أخبار مصر | رئيس الجامعة الإسلامية: نعمل ليل نهار للوصول إلى العالمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الجامعة الإسلامية: نعمل ليل نهار للوصول إلى العالمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقال "الدريويش" في تصريحات إلى "الخليج 365"، إن الجامعة تبحث دائما سبل راحة الطلاب، من خلال لقاءات متعددة مع عمداء الكليات؛ للاهتمام بالطلاب، وإخلاص العمل لخدمة هذه الجامعة المباركة الميمونة، التي تستمر في جهودها، نحو الأمام بمساعدة من أستاذتها الكبار. وأضاف "الدريويش" أن الجامعة تعمل على التعاون والتكاتف للخروج من أي أزمات تواجهها، وحث الطلاب على التخلق بالقيم الإسلامية من الإخلاص والبذل والعطاء والعفو وحسن السلوك والتعامل.

وتابع أنه بنفسه يواصل العمل ليل نهار، من أجل رفعة الجامعة ورقيها، وإيصالها إلى مصاف الجامعات الرائدة، مؤكدًا أهمية هذا الصرح العلمي والتربوي والدعوي الشامخ الذي عم خيره ونفعه في جميع أنحاء المعمورة وله آثار علمية وعملية ودعوية وجهود مباركة في نشر منهج الوسطية ونشر رسالة الإسلام. والتقى "الدريويش"، عميد كلية الشريعة والقانون، الأستاذ الدكتور محمد طاهر حكيم، وعميد كلية أصول الدين الأستاذ الدكتور هارون الرشيد، وعميد كلية اللغة العربية، الأستاذ الدكتور محمد بشير، والدكتور أمين مكي، رئيس قسم الشريعة، وأساتذة الكلية، وعبّر عن اطمئنانه بما رآه من عمل ومتابعة في الكليات وحثّ الجميع على الجد والاجتهاد في العمل. وأجرى جولة بقاعات الامتحان، والتقى الطلاب ودعا لهم بالنجاح، وحثّهم على بذل المزيد من الجهد وأوصاهم بالتعلم وصرف أوقاتهم فيما يعود عليهم بالخير والنفع ليعود عليهم بالنجاح وليعود على الجامعة والمجتمع والأمة الإسلامية بالخير والبركة والرقي والتقدم.



أجرى الأستاذ الدكتور أحمد بن يوسف الدريويش، رئيس الجامعة الإسلامية العالمية، جولة بعددٍ من كليات الجامعة: الشريعة والقانون، وأصول الدين، واللغة العربية، لتفقد سير العمل.