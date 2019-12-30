أخبار مصر | رئيس الجامعة الإسلامية: نعمل ليل نهار للوصول إلى العالمية

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وأضاف "الدريويش" أن الجامعة تعمل على التعاون والتكاتف للخروج من أي أزمات تواجهها، وحث الطلاب على التخلق بالقيم الإسلامية من الإخلاص والبذل والعطاء والعفو وحسن السلوك والتعامل.
والتقى "الدريويش"، عميد كلية الشريعة والقانون، الأستاذ الدكتور محمد طاهر حكيم، وعميد كلية أصول الدين الأستاذ الدكتور هارون الرشيد، وعميد كلية اللغة العربية، الأستاذ الدكتور محمد بشير، والدكتور أمين مكي، رئيس قسم الشريعة، وأساتذة الكلية، وعبّر عن اطمئنانه بما رآه من عمل ومتابعة في الكليات وحثّ الجميع على الجد والاجتهاد في العمل.
وأجرى جولة بقاعات الامتحان، والتقى الطلاب ودعا لهم بالنجاح، وحثّهم على بذل المزيد من الجهد وأوصاهم بالتعلم وصرف أوقاتهم فيما يعود عليهم بالخير والنفع ليعود عليهم بالنجاح وليعود على الجامعة والمجتمع والأمة الإسلامية بالخير والبركة والرقي والتقدم.