أخبار مصر | "البحوث الإسلامية" يعقد ورشة العمل الثانية لواعظات الأزهر بعنوان "صناعة المفتية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البحوث الإسلامية" يعقد ورشة العمل الثانية لواعظات الأزهر بعنوان "صناعة المفتية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجاء ذلك طبقًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر، أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بتكثيف البرامج التدريبية والتأهيلية ‏للواعظات، لدعم الدور التوعوي الشامل لهن، والاهتمام بتنمية المهارات ‏الشخصية التي تؤهلهن للمشاركة الفعّالة في مختلف الفعاليات التي ينظمها ‏الأزهر الشريف.

عقد مجمع البحوث الإسلامية، ورشة العمل الثانية لواعظات الأزهر الشريف للتدريب العملي على الفتاوى النسائية بعنوان "صناعة المفتية"، وذلك بمقر لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر الشريف.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الدكتور نظير عياد، إن برنامج عمل الورشة، تضمن العديد من المحاور المهمة، حيث تناقش مجموعة من المسائل الواقعية الواردة من السائلين المترددين على اللجنة في فقه المعاملات، الأحوال الشخصية، والقضايا الفقهية المعاصرة، الفقه الطبي، المواريث بالإضافة إلى الموضوعات العامة.



وأضاف الأمين العام، أن برنامج الورشة، يتناول أيضًا صناعة الإفتاء، من حيث التعريف والحكم وشروط المفتي وآدابه، وكذلك المنطق وقضاياه المختلفة التي تساعد العقل على التفكير العقلي المنتظم القادر على القياس والاستنتاج بطريقة صحيحة.



وأشار الأمين العام إلى أن الورشة تستهدف رفع الكفاءة العملية لواعظات الأزهر الشريف في صناعة الفتوى والتدريب على الفتاوى المتنوعة داخل لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر الشريف، ويشرف عليها الدكتورة إلهام محمد شاهين، مساعدة الأمين العام لشئون الواعظات، بالتنسيق مع المشرفين على لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر.