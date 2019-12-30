أخبار مصر | 28 يناير.. الأزهر يعقد مؤتمرًا عالميًا برعاية السيسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 28 يناير.. الأزهر يعقد مؤتمرًا عالميًا برعاية السيسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الأزهر الشريف، موعد تنظيم مؤتمره العالمي لتجديد الفكر الديني، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الفترة من 28 إلى 29 يناير المقبل.

وينعقد المؤتمر، تحت عنوان "مؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الفكر والعلوم الإسلامية"، يحضره عدد من كبار القيادات الدينية والشخصيات السياسية على مستوى العالم العربي والإسلامي.

وقدم الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي، على رعايته للمؤتمر الذي ينعقد خلال شهر من الآن.

وكان الأزهر، عقد مجموعة من ورش العمل ضمَّت ممثلين عن مختلف المؤسسات، كما سيواصل حواره مع مختلف فئات المجتمع حول تحديات تجديد الفكر الديني. وسوف يشارك بالمؤتمر علماء متخصصون من أنحاء العالم الإسلامي.

