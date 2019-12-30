أخبار مصر | وزيرة التضامن توجه برعاية الكبار بلامأوى

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وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أجهزة الوازرة المختلفة، للتعامل مع الكبار بلامأوى، مع دخول دخول فصل الشتاء.

واسضافت الوحدة المركزية لبرنامج حماية الأطفال بلامأوى، اجتماعا تنسيقيًا بحضور فريق التدخل السريع، والإدارة العامة للدفاع الاجتماعي والضبطية القضائية، للتعامل مع الكبار بلامأوى، المتواجدين بالشارع، وتوفير حياة كريمة لهم.

وذكر حسني يوسف، مدير البرنامج القومي لحماية الأطفال بلامأوى، بوزارة التضامن الاجتماعي، أن أجهزة الوزارة تعمل كفريق عمل واحد لتقديم الحماية والرعاية، موضحًا أن هناك 7 مؤسسات اجتماعية، تقدم الحماية والرعاية للكبار بلامأوى، بالإضافة لـ3 جمعيات أهلية (4 دور رعاية)، تعاون الوزارة في هذا المجال. وأوضح "يوسف" أن الوزارة ترعى فئة الكبار بلامأوى، من فاقدي الرعاية الأسرية، منذ 1976 من خلال دار عقيلة السماع بحلوان، والتي تقدم خدماتها للرجال والسيدات.