أخبار مصر | وزير النقل يتلقى دعوة لحضور المؤتمر العالمي للسلامة بهولندا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل يتلقى دعوة لحضور المؤتمر العالمي للسلامة بهولندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يان تيسليف، المهندس

سلم سفير السويد بالقاهرة،كامل الوزير، وزير النقل، دعوة من وزير البنية التحتية السويدي، للمشاركة في المؤتمر الوزاري العالمي للسلامة على الطرق، والمقرر عقده في ستوكهولم يومي 19-20 فبراير 2020.

وجاء ذلك خلال لقاءهما؛ لبحث التعاون بين الجانبين في مجال السلامة على الطرق.

وحضر اللقاء، رئيس هيئة الطرق والكباري، وقيادات وزارة النقل. وبدأت المباحثات باستعراض السفير السويدي، الموضوعات التي تم مناقشتها خلال ورشة العمل، المنعقدة في نوفمبر الماضي بالقاهرة، والخاصة بمجال تأمين سلامة المرور، والسلامة على الطرق، والتي شهدت حضور مجموعة من الخبراء من الجانب السويدي. Advertisements

وارتكزت الورشة على مناقشة ثلاثة موضوعات أساسية (السلامة من خلال الطرق والمرور، من خلال البنية التحتية والأنظمة المستخدمة، السلامة من خلال المركبة، السلامة من خلال اوزيادة الوعي والتعليم).