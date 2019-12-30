أخبار مصر | وزير النقل يتلقى دعوة لحضور المؤتمر العالمي للسلامة بهولندا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل يتلقى دعوة لحضور المؤتمر العالمي للسلامة بهولندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجاء ذلك خلال لقاءهما؛ لبحث التعاون بين الجانبين في مجال السلامة على الطرق.
وبدأت المباحثات باستعراض السفير السويدي، الموضوعات التي تم مناقشتها خلال ورشة العمل، المنعقدة في نوفمبر الماضي بالقاهرة، والخاصة بمجال تأمين سلامة المرور، والسلامة على الطرق، والتي شهدت حضور مجموعة من الخبراء من الجانب السويدي.
وارتكزت الورشة على مناقشة ثلاثة موضوعات أساسية (السلامة من خلال الطرق والمرور، من خلال البنية التحتية والأنظمة المستخدمة، السلامة من خلال المركبة، السلامة من خلال اوزيادة الوعي والتعليم).
وأكد وزير النقل، كامل الوزير، أهمية تفعيل التعاون بين الجانبين في مجال التدريب والتأهيل للعنصر البشري ومجال المعدات مثل المعدات المستخدمة في أعمال الإنقاذ المختلفة، وكذلك التعاون في مجال أتوبيسات (BRT) الحافلة سريعة التردد، أو الحافلة السريعة، التي تسيير في حارات منفصلة وتتميز بسعة نقل كبيرة.
وأوضح الوزير، أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لرفع مستويات السلامة على شبكة الطرق من خلال تصميم الطرق وتخطيطها، ومدى مطابقتها للمعايير العالمية للطرق، مضيفا أن الوزارة تعمل أيضا على تحديث أسطول الأتوبيسات الخاصة بشركات النقل الجماعي التابعة لها، مشيرًا إلى أنه وجه رئيس هيئة الطرق والكباري والنقل البري، بإجراء المزيد من الدراسات حول الأسباب الفعلية الخاصة بحوادث الطرق وأساليب وطرق الحد منها، وأن يتم مراعاة عدد من النقاط المتعلقة بها في هذه الدراسات (الجوانب الهندسية، القوانين المنظمة، التعليم والتدريب، المعدات) وكذلك عمل حملات توعية خاصة بهذا المجال، خاصة مع الطفرة الكبيرة في مجال الطرق والكباري بمصر، والتي كان من نتائجها تقدم ترتيب مصر العالمي في مؤشر جودة الطرق، وفقًا لتقارير التنافسية العالمية حيث قفزت مصر 90 مركزا، خلال الفترة من 2014 حتى 2019، حيث تقدمت مصر لتصل للمركز 28، عام 2019، مقارنة بالمركز 118، عام 2014.