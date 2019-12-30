أخبار مصر | مراكب النجاة وعملية الخرطوم.. أبرز جهود مصر لمواجهة الهجرة غير الشرعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مراكب النجاة وعملية الخرطوم.. أبرز جهود مصر لمواجهة الهجرة غير الشرعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذت مصر عدة إجراءات وخطوات بناءة؛ للتوعية والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، التي باتت تهدد جميع دول العالم بخاصة دول أوروبا.

وفي السطور التالية، ترصد بوابة الخليج 365، أبرز تلك الخطوات:

تدشين "مراكب النجاة"

تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، لوزارة الهجرة، في ختام النسخة الثالثة، من منتدى شباب العالم في شرم الشيخ. وجاء ذلك بناء على وزيرة الهجرة قالت إن مبادرة "مراكب النجاة" تأتي لاستكمال نجاحات الدولة المصرية في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، وما جرى بذله من جهود خلال السنوات الماضية حتى جاء الإعلان عن عدم خروج أي مركب للهجرة غير الشرعية من مصر عام 2016. وتنقسم مبادرة مراكب نجاة إلى 3 شرائح مجتمعية مختلفة، حيث ستكون موجهة لطلاب المدارس وشريحة الشباب، مستهدفة الوصول لـ150 ألف مواطن بمحافظة الفيوم. تأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية



ومن خلال مشاركة جميع الجهات المعنية، نجحت مصر منذ 2016، في وقف محاولات الهجرة غير الشرعية، من خلال الاتفاقيات والمبادرات والتي كان على رأسها مبادرة وزارة الخارجية، من خلال تأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية. ومن خلال مشاركة جميع الجهات المعنية، نجحت مصر منذ 2016، في وقف محاولات الهجرة غير الشرعية، من خلال الاتفاقيات والمبادرات والتي كان على رأسها مبادرة وزارة الخارجية، من خلال تأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية. قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية Advertisements



وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي في نوفمبر 2016، قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، والذي أقره البرلمان، ويتضمن 21 عقوبة من بينها تكون العقوبة بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه. وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي في نوفمبر 2016، قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، والذي أقره البرلمان، ويتضمن 21 عقوبة من بينها تكون العقوبة بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه. التدريب على مواجهة الظاهرة



ووقعت وزارة الداخلية، بروتكولًا مع نظيرتها الإيطالية، بهدف تدريب 360 من كبار كوادر الشرطة الإفريقية، من جنسيات مختلفة، على أحدث أساليب مكافحة الهجرة غير الشرعية. ووقعت وزارة الداخلية، بروتكولًا مع نظيرتها الإيطالية، بهدف تدريب 360 من كبار كوادر الشرطة الإفريقية، من جنسيات مختلفة، على أحدث أساليب مكافحة الهجرة غير الشرعية. بروتكول بين الهجرة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية



ووقعت وزارة الهجرة، بروتكول تعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والإتجار بالبشر، من خلال برامج تدريبية بمختلف المحافظات. ووقعت وزارة الهجرة، بروتكول تعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والإتجار بالبشر، من خلال برامج تدريبية بمختلف المحافظات. تدشين "قبل ماتهاجر فكر وشارو"





وأطلقت وزارة الهجرة حملة قومية، تحت شعار "قبل ماتهاجر فكر وشاور"، وذلك في صورة برامج إذاعية وكتيبات توزع على القرى الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية. المشاركة في عملية الخرطوم

تشارك مصر بشكل فعال وإيجابي، في مبادرتي الاتحاد الأوروبي والقرن الأفريقي، والمعروفة باسم عملية الخرطوم، في التوعية ضد الإتجار في البشر، والهجرة غير الشرعية. مذكرة تفاهم مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة

ووقعت مصر مذكرة تفاهم مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة، في سبتمبر 2017، بهدف توفير حلول بديلة للشباب والأطفال الأكثر عرضا لمخاطر الهجرة غير الشرعية. خطة الاستجابة والصمود

أطلقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، مبادرات متواصلة ومستمرة في التوعية ضد الهجرة غير الشرعية، كان آخرها مبادرة "مراكب النجاة" بالتعاون مع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، لتكون باكورة للقضاء على هذه الظاهرة، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمجلس القومى للمرأة.



وأخير، أدرجت الأمم المتحدة مصر، ضمن دول خطة الاستجابة والصمود لدول الجوار المستضيفين للاجئين.