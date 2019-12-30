أخبار مصر | بيان عاجل بشأن نقل 4 تماثيل كباش من الأقصر إلى ميدان التحرير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيان عاجل بشأن نقل 4 تماثيل كباش من الأقصر إلى ميدان التحرير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر، وعضو لجنة السياحة والآثار بالبرلمان، ببيان عاجل إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بشأن نقل أربعة تماثيل كباش من الأقصر.

وقال إدريس، إن هناك حالة من الغضب تنتاب أهالي الأقصر بعد قيام وزارة الآثار بنقل "مسلة" وأربعة تماثيل كباش من بين تماثيل موجودة خلف واجهة معبد الكرنك "الصرح الأول" على جانبي الفناء، لافتًا إلى أن هذا الأمر يخالف الأعراف الدولية المنظمة للحفاظ على الآثار والمباني التاريخية.

وأشار عضو لجنة السياحة بالبرلمان، إلى أن ما حدث مخالف أيضًا لقانون الآثار، حيث إن نقل هذه التماثيل من موقعها التاريخي إلى وسط القاهرة لتزيين ميدان التحرير، قد يعرضها لعوامل التعرية والتي تصاحب التغيرات الجوية والمناخية، وهو ما يؤثر بالسلب على قيمتها التاريخية والأثرية.

وتابع إدريس، كان من الأفضل أن تقترح وزارة الآثار مسابقة لاختيار أفضل تصميمات لوضعها في ميدان التحرير أو عمل مستنسخات دقيقة لتلك الكباش وللمسلة المراد نقلها، ولدينا من النحاتين المصريين ممن يمتلكون الموهبة والبراعة للقيام بذلك.