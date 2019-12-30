أخبار مصر | المهندسين تكتشف واقعة تزوير جديدة في مخالفات التصالح بالجيزة

الشكوى أوضحت، أن المواطن دفع دمغة ورسوم لتقرير التصالح، بإيصالين بإجمالي مبلغ 49 ألفا و700 جنيه، تم دفعهم صادرين عن النقابة العامة، علما بأن العقار يتبع نقابة الجيزة الفرعية، بخلاف أن النقابة العامة لا تصدر إيصالات تصالح، حيث يتم الموضوع بالنقابات الفرعية التابع لها العقار.

وأفاد "منصور" بأنه بعد دراسة الملف الخاص بالعقار، تبين أن الرسوم المقررة عليه إجمالا 1237 جنيها فقط لا غير.

وأعطى نقيب المهندسين، تعليمات بدراسة الموقف، ليرد المهندس مؤمن شفيق، أمين صندوق النقابة العامة، بأنه بمراجعة الأختام، تبين أنها مزورة، ولا تنسب للنقابة العامة مطلقا، ومن ثم تم عرض الموضوع على المجلس الأعلى للنقابة العامة.

وقال المهندس هاني ضاحي، إن النقابة لم ولن تسمح بابتزاز المواطنين، تحت اسم النقابة، خاصة أن ما يتم تحصيله على الملفات، رسوم زهيدة، محذرا من تكرار الواقعة في أي نقابة أخرى.