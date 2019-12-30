أخبار مصر | محافظ كفر الشيخ: لا نملك ميزانية لإنشاء "مصدات شواطئ"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ كفر الشيخ: لا نملك ميزانية لإنشاء "مصدات شواطئ" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن السبب في إغراق مياه البحر لبعض قرى بر بحري، التابعة لمركز البرلس، هو عدم وجود مصدات شواطئ، تمنع المياه في حالة حدوث نوة.
وأرجع المحافظ ذلك إلى أن تكلفة إنشاء هذه المصدات، باهظة جدا، وهو ما لا طاقة للمحافظة به، إلا أنها تحاول التقليل من آثار ذلك، بشفط المياه وكسحها أولًا بأول.
وكانت مياه البحر، قد أغرقت بعض قرى بر بحري بمركز البرلس، على البحر الأبيض المتوسط، ما وصفه الأهالي بأنها ظاهرة متكررة كل عام، آملين في إيجاد حلول سريعة لمنعها.
وأضاف "نور الدين"، خلال تصريحات إلى "الخليج 365"، أن المحافظة خاطبت بعض الجهات المعنية؛ لإنشاء هذه المصدات، منعا لتكرار هذه المشكلة، التي باتت تؤرق المواطنين، مؤكدًا أن المحافظة ستقوم بصرف تعويضات عاجلة للمتضررين، إذا تقدم أحدهم للمحافظة، وأثبت ضرره نتيجة مياه البحر، مشيرًا إلى أن المحافظة تزيل مياه الأمطار والبحر في أسرع وقت، وتعيد الشوارع إلى هيئتها السابقة.
وكانت مياه البحر، قد أغرقت بعض قرى بر بحري بمركز البرلس، على البحر الأبيض المتوسط، ما وصفه الأهالي بأنها ظاهرة متكررة كل عام، آملين في إيجاد حلول سريعة لمنعها.