أخبار مصر | استعدادات أمنية لحفلات رأس السنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استعدادات أمنية لحفلات رأس السنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقدت الأجهزة الأمنية المراكب النيلية والمعديات لمراجعة التراخيص والتأمين عليها، والتأكد من التزامها باشتراطات الملاحة، ووجود أطقم نجاة كافية، والتشديد بعدم زيادة الحمولة، وذلك لان المصريون يهتمون بالتنزه من خلال المراكب النيلية، حيث أنهت القوات الأمنية كافة الاستعدادات التي تخص تأمين حفلات راس السنة الميلادية.

وفرضت الأجهزة الأمنية تواجدها بمحيط المعابد والكنائس قبل أيام من رأس السنة الميلادية، وشددت الأجهزة الأمنية على منع وجود السيارات والدراجات البخارية، كما قاموا بتفعيل الخطة الأمنية تفعيلًا للخطة الأمنية الخاصة بتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية وتكثيف الخدمات بكافة المنشآت الحيوية والهامة لتوفير الأجواء المناسبة اثناء الاحتفال، كما حرصت مديريات الأمن على انتشار الامني مكثف بالمحاور والشوارع والميادين والمناطق والمنشآت الهامة ودور العبادة، للحفاظ على الأمن، والتعامل الفوري والتصدي الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو تلك الأجواء.

وانتشرت القوات بالعديد من المحاور الرئيسية ودور العبادة والمنشآت الهامة والحيوية والمقاصد السياحية على مستوى الجمهورية، مؤكدة على اخذ درجات الحذر واليقظة ومضاعفة الجهود المبذولة وتفعيل جميع الإجراءات لتأمين تلك المنشآت، واتخاذ كافة الإجراءات لإحكام الرقابة والسيطرة الأمنية على الطرق المحيطة والمؤدية إليها، ونشرت الدوريات الأمنية وخدمات المرور والنجدة وتعزيز الأمكنة بما يمكنها من التعامل مع مختلف المواقف الطارئة والمحتملة.

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وشملت الخطة الأمنية تسيير الأطواف الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية، فيما تم الدفع بقوات بحثية وخدمات سرية، علاوة على خدمات الشرطة النسائية المشاركة في عمليات الفحص والتأمين، كما تم الاستعانة بعناصر من إدارة كلاب الأمن والحراسة لتفتيش محيط المنشآت وتمشيطها، والتواجد الميداني لكافة المستويات الإشرافية لمتابعة فعاليات الأداء الأمني.

وعن حالة الطقس ليلة راس السنة الميلادية، فكشفت الأرصاد الجوية أن الأجواء باردة، ولكن تسمح بالخروج والاحتفال، وأكد خبراء الأرصاد الجوية استقرار الأحوال الجوية وتقليل من فرص سقوط الأمطار مع استمرار انخفاض درجات الحرارة، ولكن الأجواء مطمئنة وتسمح للخروج والاحتفال بليلة رأس السنة.

وتزينت الشوارع استعدادا لأجواء راس السنة الميلادية بالقاهرة وجميع المحافظات، وقد شهدت شوارع منطقة مصر الجديدة وتحديدًا الكوربة التي تزينت بشجرة كريسماس كبيرة يتوافد عليها الجميع لالتقاط الصور حولها، وبعضًا من شوارع مدينة نصر التي تميزت بأنوار الزينة الرائعة وحي شبرا مصر.