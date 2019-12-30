مصر | استدعاء الشهود في واقعة طعن صاحب ورشة بـ16 طعنة بالمرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استدعاء الشهود في واقعة طعن صاحب ورشة بـ16 طعنة بالمرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت النيابة العامة، باستدعاء شهود العيان في واقعة قتل صاحب ورشة على يد صاحب محل أحذية قي منطقة المرج، تمهيدا للاستماع إلى أقوالهم.

وكانت أمرت النيابة في وقت سابق بتشريح جثة المجني عليه وإرسال تقرير مفصل ببيان الصفة التشريحية والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وكما كشفت مناظرة النيابة العامة لجثة المجني عليه أنها لرجل في العقد الرابع من العمر توفي نتيجة إصابته بـ16 طعنة في أماكن متفرقة في الصدر والبطن والساق والرقبة، وتبين وجود كدمات في أنحاء جسده ودماء متناثرة بجوار الجثة.

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وتعود البداية، بتلقي قسم شرطة المرج، بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين شخصين من جهة وأصحاب المحال من جهة أخرى ووقوع قتيل، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم وتبين صحة البلاغ.

وبينت التحريات، أن صاحب محل أحذية رفض إرجاع إحدى السيدات لحذاء كانت قد اشترته منه، ثم تعدى وآخرون على زوجها وشقيقه بالأسلحة البيضاء فقتلوا أحدهما وأصابوا الآخر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.