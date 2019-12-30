مصر | ضبط مصنع لإنتاج طفايات الحريق مجهولة المصدر بحدائق القبة

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تمكن رجال مباحث القاهرة، من ضبط مصنع لإنتاج طفايات الحريق مجهولة المصدر بحدائق القبة.

تلقى إخطارا مفاده تمكن ضباط إدارة مباحث التموين من ضبط "ا ع"، 46 عام صاحب مصنع بدائرة قسم شرطة حدائق القبة لإدارته المصنع بدون ترخيص، وقيامه بتجميع طفايات الحريق الفارغة وإعادة تعبئتها مستخدمًا مواد مجهولة المصدر، ووضع علامات تجارية مقلدة بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المصنع على 302 طفاية حريق "مختلفة الأوزان"، 70 خرطوم طفاية حريق، 50 صندوق حريق "بالبكرة والخرطوم"، 1000 تيلة أمان بلاستيك، 600 فونية حديد، 500 محبس نحاس، 350 مقبضا خاصا بطفايات الحريق، 230 جلبة نحاس، 200 رشاش مياه، 620 كرتونة فارغة مدون عليها أسماء شركات متخصصة في ذلك المجال، 6 تنكات، 30 أسطوانة أكسجين، 500 استيكر مدون عليها، 2000 استيكر إرشادي للحريق، وجميعها مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.