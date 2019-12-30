مصر | ضبط لص بطاريات السيارات بعين شمس

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط عاطل لسرقته بطاريات السيارات بعين شمس.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده، أنه في أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة عين شمس بشارع عين شمس دائرة القسم، تمكنت من ضبط "محمد. ر. ع"، 31 سنة، عاطل والسابق اتهامه في قضيتين آخرهما 16681 لسنة 2018م عين شمس، "سرقة وسائل نقل"، وبحوزته بطارية سيارة "مجهولة المصدر"، مفك وزردية.



وبمناقشته عن مصدر البطارية المضبوطة بحوزته، اعترف بسرقتها من داخل سيارة ملك "مايكل ر"، 36 سنة، صيدلي بأسلوب "الضغط على الكابود" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته.

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وباستدعاء المجني عليه تعرف على البطارية، واتهمه بالسرقة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وبتطوير مناقشته للربط بينه وبين القضايا المجهولة، اعترف بارتكابه 3 حوادث سرقة بطاريات، من داخل السيارات بالأسلوب نفسه.



وتم بإرشاده، ضبط جميع المسروقات لدى عميله "وليم ا"، 21 سنة، شريك بمعرض سيارات ومقيم 213 شارع الفريد، دائرة قسم شرطة المطرية.

وباستدعاء المجني عليهم، تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.