مصر | إحالة محامي الدقي في مصرع "موزة" للمحاكمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة محامي الدقي في مصرع "موزة" للمحاكمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت النيابة العامة، بشمال الجيزة، إحالة محامي الدقي ويدعى "أيمن"، للمحاكمة لاستدراجه سمسارة والشهيرة بـ"موزة" لشقته واحتجازها بداخل شقته ووفاتها إثر سقوطها من الطابق السادس من شرفة مكتبه، لتوقيعها على 10 إيصالات أمانة، لاستيلائها على مبلغ 110 ألف جنيه منه

وكشفت التحقيقات، في سقوط سمساره من الطابق السادس بعقار في الدقي والشهيرة بـ"موزة"، في عقدها الخامس من عمرها، بعدما استدرجها محامي ويدعى "أيمن.م" يبلغ من 39 عامًا، لشقة وحاول احتجازها توقعيها على إيصالات أمانة، أن هناك اتفاق قبل ذلك بين المحامي والسمسارة على تأجير شقتين ملكًا للمحامي بمنطقة الدقي، وأن السمسارة أجرت بالفعل الشقتين لرجل سعودي بمبلغ مادي شهريًا، وعندما طالبها المحامي بالمبلغ الذي لديها كانت تتهرب منه، ونصبت عليه واستولت عليه.

وأفادت التحقيقات، أن المحامي استدعى حارس العقار الخاص بالعمارة بمنطقة الدقي، لإحضار "بصامة"، فيما اتصل هاتفيًا باابن عمه ويعمل "فكهاني" ويدعى "سيد"، لإحضار دفتر إيصالات أمانة، لاجبارة السمسارة بالتوقيع على كافة الإيصالات بداخل الدفتر وهم "10 إيصالات أمانة" على بياض.

وأوضحت التحقيقات، أن هناك خلافات سابقة بين المحامي والسمسارة بسبب استيلائها على مبلغ وقدره المالي 110 ألف جنية، مضيفًا أنه تم احتجاز السيدة حوالي الساعة 12صباح الأثنين حتى الساعة السادسة من اليوم التالي.

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واستمعت النيابةالعامة، بشمال الجيزة، لشهود الواقعة حارس العقار، والرجل السعودي " الذي قام بتأجير الشقة ملك المحامي، بواسطة السمسارة فيما طلبت سرعة التحريات.

وأمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، بحبسه 4 أيام، وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة السمسارة، للتصريح بالدفن وكتابة تقرير وافي عن الواقعة، للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها.

بداية الواقعة، تلقى قسم شرطة الدقى بلاغا يفيد سقوط ربة منزل من نافذة شقة بالقرب من كوبرى الدقى، مما أسفر عن مصرعها.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين للمقدم هانى الحسينى، رئيس مباحث قسم شرطة الدقى، والرائد حسام العباسى، أن الضحية تعمل سمسارة عقارات، تربطها علاقة عمل بمحامى، استدرجها إلى المكتب الخاص به بالعقار الذى سقطت منه المجني عليها، لحل خلافات مالية بينهما، ثم احتجزها بمساعدة صديق له، وأجبرها على توقيع إيصالات أمانة، مساء أمس.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.