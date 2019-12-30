مصر | حبس تشكيل عصابى بحوزته تمثال مقلد للنصب على المواطنين في 15 مايو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس تشكيل عصابى بحوزته تمثال مقلد للنصب على المواطنين في 15 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة 15 مايو الجزئية، حبس تشكيل عصابى مكون من 3 أشخاص لحيازتهم تمثال مقلد بقصد النصب على المواطنين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما طالبت بسرعة تحريات المباحث التكميلية.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من شرطة النجدة من شخص مجهول، مفاده حيازة احد الأشخاص لسلاح ناري داخل سيارة بطريق الجيش بعد بوابات حلوان اتجاه القاهرة بمنطقة 15 مايو.

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وعلى الفور تم اتخاذ إجراءات النشر عن السيارة وتمكنت قوة أمنية والمعين بكمين 15 مايو ـ دائرة قسم شرطة 15 مايو من ضبط كل من محمد ا، 43 سنة، سائق، حسن م 44 سنة، عامل زراعي، محمود م 62 سنة، بالمعاش حال مرورهم من الكمين مستقلين السيارة ملاكي الشرقية مارك ريو حمراء اللون " قيادة الأول، ويعمل عليها كسائق بشركة أوبر" وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على تمثال فرعوني صغير الحجم "مقلد ".

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقر الأول بقيام المتهمان الثاني والثالث باستقلال السيارة قيادته من منطقة العاشر من رمضان لتوصيلهما لطريق الكريمات نظير مبلغ مالى 700 جنيه، ونفى صلته بالتمثال المضبوط .

بمواجهة المتهمان الثاني والثالث بما جاء بأقوال الأول أيداها وأقرا بتحصلهما على التمثال بقصد استخدامه فى أعمال النصب على المواطنين، حرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى أمرت بما تقدم.