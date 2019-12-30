مصر | "ضرب وهوس جنسي".. جرائم اغتصاب الأطفال في 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ضرب وهوس جنسي".. جرائم اغتصاب الأطفال في 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد عام 2109 جرائم عديدة، ولكن هناك جرائم تجردت فيها كل مشاعر الإنسانية وأبشعها وهى جرائم اغتصاب الأطفال، حيث يقوم الجانى باغتصاب الطفل وتجريده من براءته ظننا منه أنه لا يدرك ما يحدث تاركا أثرا نفسيا وجسمانيا له، كما تنوعت هذه الجرائم واختلفت من حيث أعمار الأطفال ورصدت الخليج 365 أبشع الجرائم التى وقعت خلال هذا العام:

عاطل يغتصب طفلا يتيما

شهدت منطقة مصر القديمة جريمة بشعة تجردت من مشاعر الإنسانية، حيث قاما عاطل باغتصاب طفل يتيم وهتك عرضه فى الصف الثالث الابتدائي ومقيم بدار أيتام أثناء ذهابه للدرس وأمره بخلع ملابسه تحت تهديد السلاح، وقامت مدرسة الطفل بعمل محضر ضد المتهم وبمواجهته أقر بالواقعة وأنه اعترض طريق الطفل وقاما باغتصابه.

موظف بالمعاش يغتصب الأطفال داخل شقته

كما شهدت مدينة بدر قضية اغتصاب أخرى من جرائم اغتصاب الأطفال حيث قاما موظف على المعاش باستدراج الأطفال إلى منزله ويقوم بتجريدهم من ملابسهم ثم يقوم باغتصابهم، أنكر المتهم الواقعة المنسوبة إليه فى بادئ الأمر أمام النيابة، ولكن تحريات المباحث أثبتت عكس ذلك وبتضييق الخناق عليه اعترف وأضاف أنه وصل عدد ضحاياه إلى 4 أطفال وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عجوز لديه هوس باغتصاب الأطفال

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وفى منطقة حدائق القبة تم القبض على مسن يعيش بمفرده ومعه طفلين داخل الشقة أحدهما مجرد من ملابسه، وبسؤاله عن الواقعة المنسوبة اليه اعترف بقيامها باغتصاب الأطفال وأن ليه هوس جنسي لدى اغتصاب الأطفال، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.

بسبب خلافات الجيرة.. عاطل يغتصب طفل مصاب بالتوحد

وفى منطقة مصر القديمة تعرض طفل مصاب بالتوحد للاغتصاب بطريقة وحشية على يد جاره بسبب خلافات جيرة مع والد الطفل فزين له الشيطان فكرته الإجرامية ويوم الواقعة أخذ الطفل من أمام العقار وهو يلهو وذهب به إلى أحد مراكز الشباب وقاما باغتصابه ثم تركه وهرب، ثم عاد الطفل إلى أسرته منهار ليخبرهم بما حدث وقاما والده على الفور بعمل محضر ضد المتهم وتم إلقاء القبض عليه.

مسجل يغتصب طفل داخل منزله

وفى منطقة المعصرة أيضا حيث شهدت اغتصاب طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات على يد جاره العاطل حيث أخذ الطفل وهو يلهو أمام منزله ولعلمه بحب الطفل الشديد لتربية الكلاب فاخبره أنه قاما بشراء كلب وذهب معه إلى منزله وقام بتجريد الطفل من ملابسه وقاما باغتصابه، ثم ذهب الطفل إلى والدته ليخبرها بما حدث، وتم ضبط المتهم وحرر محضر بالواقعة.

مسجل يستقطب الأطفال فى أعمال التسول

وفى مدينة حلوان قاما مسجل باستقطاب الاطفال لاستغلالهم فى أعمال التسول ثم القيام باغتصابهم، وتعذيبهم، وبسؤاله أعترف أنه يقوم بذلك وإجبارهم على عدم العودة لذويهم، وأنه يقوم بالاعتداء الجنسي والضرب "مستخدما شفرة موس"، وتم ضبطه ومعه 5 أطفال، وأمرت النيابة بحبس المتهم وعرض الأطفال على دور رعاية لحين تحريات المباحث عن أهليتهم.