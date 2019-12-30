مصر | قتلا مسنة.. النيابة تصطحب مبيض محارة وزوجته لمسرح الجريمة ببولاق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قتلا مسنة.. النيابة تصطحب مبيض محارة وزوجته لمسرح الجريمة ببولاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اصطحب فريق من النيابة العامة، بجنوب الجيزة، مبيض محارة وزوجته المتهمين بقتل سيدة مسنة تبلغ من العمر 66 عاما، داخل شقتها،لمسرح الجريمة لتمثيل جريمتهما، فيما طلبت النيابة التحريات حول الواقعة

وكشفت التقرير الطبي المبدئي، أن السيدة تعرضت ل "إسفكسيا الخنق" نتيجة لخنقها بإيشارب حريمي، ومصابه بجرح بالرأس، مما أدي لهبوط في الدورة الدموية ولفظت أنفاسها الأخيرة

وكشفت التحقيقات الاولية، أن مبيض محارة 35 سنة، وزوجته 32 سنة، قام بقتل عجوز 66 عامًا، وتربطهما صلة قراب، وذلك لاحتياجهما لأموال كثيرة تصل لمبلغ 10 آلاف جنيه، لتقديم السفر لإحدى الدول العربية، فاستغلا فرصة اقامتها بمفردها وتمتلك مبالغ مالية، وتوجهوا لشقتها بحجة زيارتها، وبحوزتهما عبوة عصير وضعا فيها أقراص "منوم"، وقيداها بالحبال وكتما أنفاسها ومخنوقة بإيشارب حريمي،حتى فارقت الحياة.

وأمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، انتداب الطب الشرعي، لتشريح جثة مسنة في عقدها السادس من العمر، مقتوله على يد مبيض محاره وزوجته، لاحتياجهما لأموال لسفر إحدي الدول العربية، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها

كان تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات والمعاينة، تبين أن الضحية مسنة تقيم بمفردها، تعرضت للخنق، وأن عاملا يرتبط بعلاقة قرابة بها، وزوجته وراء ارتكاب الجريمة.

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بإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وذكر المتهم أنه كان بحاجة إلى مبلغ مالى للسفر إلى إحدى الدول العربية، للعمل بها، وأنه قرر قتل المجنى عليها، لعلمه أنها تقيم بمفردها، وتمتلك مبلغ مالى،وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.اصطحب فريق من النيابة العامة، بجنوب الجيزة، مبيض محارة وزوجته المتهمين بقتل سيدة مسنة تبلغ من العمر 66 عاما، داخل شقتها، لمسرح الجريمة لتمثيل جريمتهما، فيما طلبت النيابة التحريات حول الواقعة

وكشفت التقرير الطبي المبدئي، أن السيدة تعرضت لـ"إسفكسيا الخنق" نتيجة لخنقها بإيشارب حريمي، ومصابه بجرح بالرأس، مما أدي لهبوط في الدورة الدموية ولفظت أنفاسها الأخيرة

وكشفت التحقيقات الأولية، أن مبيض محارة 35 سنة، وزوجته 32 سنة، قام بقتل عجوز 66 عامًا، وتربطهما صلة قرابة، وذلك لاحتياجهما لأموال كثيرة تصل لمبلغ 10 آلاف جنيه، لتقديم السفر لإحدى الدول العربية، فاستغلا فرصة إقامتها بمفردها وتمتلك مبالغ مالية، وتوجهوا لشقتها بحجة زيارتها، وبحوزتهما عبوة عصير وضعا فيها أقراص "منوم"، وقيداها بالحبال وكتما أنفاسها ومخنوقة بإيشارب حريمي، حتى فارقت الحياة.

وأمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، انتداب الطب الشرعي، لتشريح جثة مسنة في عقدها السادس من العمر، مقتولة على يد مبيض محاره وزوجته، لاحتياجهما لأموال لسفر إحدي الدول العربية، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها

كان تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات والمعاينة، تبين أن الضحية مسنة تقيم بمفردها، تعرضت للخنق، وأن عاملا يرتبط بعلاقة قرابة بها، وزوجته وراء ارتكاب الجريمة.

بإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وذكر المتهم أنه كان بحاجة إلى مبلغ مالى للسفر إلى إحدى الدول العربية، للعمل بها، وأنه قرر قتل المجنى عليها، لعلمه أنها تقيم بمفردها، وتمتلك مبلغ مالى، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.