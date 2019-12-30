مصر | بـ"المفتاح المصطنع".. ضبط تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالدقهلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"المفتاح المصطنع".. ضبط تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالدقهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت وزارة الداخلية من القبض على 4 أشخاص لسرقتهم السيارات الملاكي، حال تركها بالدقهلية.

وتبلغ لقسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية من أحد المواطنين مقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة سيارته الملاكي، حال تركها بدائرة القسم، وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية، أسفرت جهوده عن أن مرتكبى الواقعة 4 أشخاص ميكانيكي سائقان تاجر خردة، "لإثنين منهم معلومات جنائية".

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم تخصص نشاطه فى ارتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بارتكابهم لعدد (14) واقعة سرقة بذات الأسلوب، بدائرة قسمى شرطة (أول وثان المنصورة) وتم بإرشادهم ضبط السيارات المستولى عليها.