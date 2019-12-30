شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي يكلف هاني محمود بالعمل مستشارًا لرئيس الوزراء للإصلاح الإداري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتكليف المهندس هانى محمد محمود عبدالمجيد على عبدالعزيز، وزير الدولة للتنمية الإدارية (الأسبق)، بالعمل مستشاراً لرئيس مجلس الوزراء للإصلاح الإدارى لمدة عام. كما يتولى محمود الإشراف العام على ملف إعادة هيكلة وميكنة الحكومة بالتعاون مع الجهات المعنية، تمهيداً للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

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