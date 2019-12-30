شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف يحيل 3 وقائع «إهمال طبي» للنيابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، بإحالة وقائع 3 حالات وفاة لطفلتين وسيدة شهدها مستشفى بني سويف الجامعي، بسبب «الإهمال الطبي من ممرضات وأطباء بالمستشفى»، إلى المحامي العام لنيابات بني سويف، للتحقيق فيها، مشيرًا إلى أن «ما ارتكب يشكل جريمة جنائية».

وقال «حسن» في تصريحات صحفية، الإثنين، إن الواقعة الأولى وقعت في قسم الطوارئ بمستشفى بني سويف الجامعي عندما تقدم الدكتور وائل تنظيم استاذ مساعد وقائم بأعمال رئيس القسم، بمذكرة ضد الدكتور «ه. ز. ل» النائب السنيور للقسم والمسؤول الإداري عن التبليغ بكل الحالات بالقسم، وأشار إلى أن المذكرة تضمنت إهمال الطبيب في حقه الطبي في متابعة مهام عمله الوظيفية، ما تسبب في تدهور درجة الوعي وموت الجذع المخ للمريضة «وردة. ج. ط» وأن المريضة دخلت إلى المستشفى مصابة بالعمود الفقري يوم 1 سبتمبر الماضي وتوفيت الخميس 4 سبتمبر.

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وكشفت التحقيقات التي أجراها المستشفى عن اتهام الطبيب بالتقصير في مهام عمله الطبي، ما أدى إلى ضرورة إحالة الموضوع للنيابة العامة «لأن ما ارتكب يشكل جريمة جنائية».

مستند من جامعة بني سويف

وأضاف أن الواقعة الثانية والتي تسببت في وفاة الطفلة «سدرة. س» دون سبب واضح فقد تلقيت مذكرة من الدكتور ولاء محمد عبدالله والدكتورة ريهام سيد قرني، أطباء بمستشفى بني سويف الجامعي ضد «ه. ق. م» فني تمريض رابع و«ه. أ» فني تمريض رابع، تفيد أنه في يوم السبت 29 سبتمبر 2019 قامت الممرضة الأولى بترك حالتها المشرفة عليها لزميلتها الممرضة الثانية بحجة أخذ قسطا من الراحة بالمخالفة لقوانين العمل، مما ادى إلى سوء توزيع الحالات بالنسبة لعدد التمريض الموجود داخل المستشفى نتج عنها وقوع إهمال وعدم متابعة للطفلة ولم يتوصل الأطباء إلى سبب واضح لوفاة الطفلة، مضيفا:«أنني قمت بإرسال مذكرة بالتحقيقات التي أجرتها المستشفى إلى المحامي العام لنيابات بني سويف للتحقيق في الواقعة.

أما الواقعة الثالثة، قال رئيس الجامعة «إنني تلقيت مذكرة من «رضا. ع. ع» اخصائي تمريض ثالث بقسم حضانة الأطفال ضد «دعاء. ط. ع» فني تمريض رابع بقسم الحضانة والتي تفيد انه في يوم 2 نوفمبر 2019 أهملت الممرضة في حق الطفل «محمود. ص. ع»، حيث أنها كانت جالسة في القاعة داخل مستشفى بني سويف الجامعي اثناء تدهور حالة الطفل ولم تفعل شيء، ولم تبلغ أحد مما أدى إلى وضع الطفل على جهاز تنفس صناعي ووفاته»، مشيرًا إلى أنه «أحال الأوراق الخاصة بالتحقيقات التي أجريت مع الممرضة إلى النيابة العامة لأنها تشكل جريمة جنائية«.