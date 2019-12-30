شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد 2019.. تسجيل كوبرى "تحيا مصر" الملجم فى موسوعة جينيس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت قناة "اكسترا نيوز"، فى مجموعة من التقارير المميزة حصاد عام 2019 للدولة المصرية، والذى ضم العديد من المشروعات القومية الكبرى فى مختلف المجالات، فى إطار خطة التنمية الشاملة التى تنفذها الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، واستعرضت القناة كوبرى "تحيا مصر" الملجم، والذى تم افتتاحه خلال العام الجارى، وتم تسجيله فى موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بجانب يعد أحد اهم المشروعات على الخريطة التنموية، والذى يربط شمال وشرق القاهرة، بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى.

ويعمل هذا الطريق الهام على خدمة أكثر من 20 مليون مواطن بمدن وأحياء القاهرة الكبرى، يعانون أزمة كلما قرر أحدهم أن ينتقل من شرق القاهرة إلى غربها، أو العكس، وكان قرار أن تنتقل من منطقة مثل مدينة نصر أو ما يحيط بها إلى مدينة 6 أكتوبر، يكلف صاحبه ساعات طويلة يقضيها بين آلاف السيارات التى لا طريق أمامها سوى الطريق الدائرى أو محور 26 يوليو، كما سيكلفه نفس القرار الكثير من الجهد والمال المهدر فى استنزاف الوقود.

وأنشئ كوبرى "تحيا مصر"، الذى شارك الرئيس السيسى فى افتتاحه منتصف شهر مايو الماضى، وفقا لأعلى المواصفات العالمية، وبأيادٍ مصرية 100 %، وفيما يبلغ طوله 600 كيلو متر من البحر الأحمر بمدينة الزعفرانة حتى الضبعة بالبحر المتوسطـ يستهدف تخفيف التكدس المرورى بالقاهرة وضواحيها، ويضم أكبر فتحة ملاحية عبر نهر النيل، ويتحمل أوزان اكثر من 120 طنا، ويضم أكثل من 30 مطلعا ومنزلا، حيث يشمل على 8 مداخل ومخارج بمنطقة الدائرى.

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وعقب افتتاح الرئيس السيسى لكوبرى تحيا مصر، انتشرت أصداء الفرحة والفخر داخل مصر وخارجها، وتنتقل حالة البهجة إلى المدونين من الأشقاء العرب بإمكانية الدولة المصرية على تنفيذ مشروع ضخم قادر فى وقت قياسى وبمواصفات قياسية.