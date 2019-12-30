شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يدعو لصلاة الاستسقاء فى جميع أنحاء السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، بإقامة صلاة الاستسقاء الخميس المقبل، فى جميع أنحاء المملكة السعودية، ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أصدر الديوان الملكى بيانا اليوم الاثنين، جاء فيه "تأسياً بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء، فقد دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى إقامة صلاة الاستسقاء فى جميع أنحاء المملكة يوم الخميس القادم الموافق 7 من شهر جمادى الأولى 1440 هجرية، حسب تقويم أم القرى، فعلى الجميع أن يكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه، والإحسان إلى عباده والإكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار، والتيسير على عباد الله وتفريج كربهم، لعل الله أن يفرج عنا وييسر لنا ما نرجو".

وأضاف البيان،"ينبغى على كل قادر أن يحرص على أداء الصلاة، عملاً بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإظهاراً للافتقار إلى الله جل وعلا، مع الإلحاح فى الدعاء، فإن الله يحب من عباده الإكثار من الدعاء والإلحاح فيه".

وتعتبر الدعوة لصلاة الاستسقاء، فى السعودية خلال 60 يوما، حيث أدى جموع المصلين فى المملكة، صباح الخميس 31 أكتوبر الماضى، صلاة الاستسقاء بالمسجد الحرام، تقدمهم الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.

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الجدير بالذكر، أن صلاة الاستسقاء هى سنة مؤكدة، وتصلى فى كل وقت والأفضل أن تصلى بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، ومشروعيتها تكون إذا أجدبت الأرض، واحتبس المطر شرعت صلاة الاستسقاء، ويخرج لها المسلمون خاشعين، متضرعين، متواضعين رجالاً ونساءً وصبياناً ويحدد لهم الإمام يوماً يخرجون فيه لصلاة الاستسقاء.