شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة طنطا تمنع دخول الطلاب بشعر طويل أو بناطيل مقطعة للحرم الجامعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس جامعة طنطا،لشئون التعليم والطلاب، أن هناك تعليمات مشددة لمنع دخول الطلاب بشعر طويل أو الذين يرتدون بناطيل مقطعة حفاظا على الانضباط والالتزام بسلوكيات الحرم الجامعى.

وأضاف" مبارك" لـ" الخليج 365" أن الجامعة تطبق هذا القرار منذ بدايه العام الدراسى، وتعميم القرار على جميع كليات وبوابات الكليات، ويتم منع الطلاب المخالفين من الدخول لحين الالتزام بالتعليمات وارتداء بناطيل سليمه وقص الشعر الطويل.

وأشار نائب رئيس الجامعة، إلى ضرورة احترام الطالب لقدسية الحرم الجامعى وأن الجامعة منارة لتلقى العلم ولابد وأن يعى الطلاب الغير منضبطين ذلك، مبينا أن أفراد تأمين البوابات لديهم تعليمات بمنع أى طالب يخالف التعليمات من الدخول إلا بعد أن يغير البنطلون المقطع أو يقص شعره الطويل، فضلا عن قيام مشرفى الأمن بالمرور داخل الكليات وإذا تلاحظ وجود طالب مخالف يتم اخراجه من الكلية مع التنبيه عليه بقص شعره وتغيير البنطلون بآخر سليم.

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ولفت "مبارك" إلى أنه قبل السفر على رأس وفد من طلاب الجامعة للمشاركة فى متلقى الإبداع العربى بدولة الإمارات، أمر بإجراء كشف هيئة للوفد الطلابى المشارك، وهدد بعضهم من بينهم نجل عضو هيئة تدريس بالاستبعاد من المشاركة ومنعه من السفر مع الوفد بعد أن تلاحظ أن شعرهم طويل، وشدد عليهم بالالتزام بارتداء الزى الرسمى خلال المشاركة فى المتلقى، لأنهم يمثلون مصر وجامعة طنطا، ولابد وأن يكون مظهرهم مشرفا.

وكان الدكتور الرفاعى مبارك، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، قد تفقد أمس الأحد سير انتظام الامتحانات النظرية للفصل الدراسى الأول بكلية الآداب، رافقه خلالها الدكتور ممدوح المصرى عميد الكلية، والدكتور احمد عبادة العربى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عياد وكيل الكلية للدراسات العليا.

وأكد نائب رئيس الجامعة، على حظر اصطحاب الطلاب للتليفونات المحمولة داخل لجان الامتحانات، موضحًا ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة للامتحانات سواء من الطلاب والمراقبين، وتوفير سيارة إسعاف وتواجد فريق طبى داخل اللجان لمواجهة أى طوارئ.