شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تتفقد مشروع إنشاء مستشفى تعليمى بطور سيناء ووحدة أسرة الزهراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مشروع إنشاء مستشفي الطور التعليمى فى في إطار متابعة استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، بمحافظة جنوب سيناء.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة تفقدت مشروع إنشاء المستشفي و التى تقام على مساحة 30 ألف متر مربع، حيث وجهت الوزيرة بالإسراع في البدء بأعمال الإنشاء، مشيرة إلى أن هذه المستشفي ستصبح صرحا طبيا وفقا لأعلي معايير الجودة الإنشائية ويما يتفق مع أكواد البناء العالمية للمستشفيات، بما يخدم أهالي الطور ومحافظة جنوب سيناء.

كما تفقدت وزيرة الصحة والسكان، أعمال تطوير وحدة طب أسرة الزهراء بطور سيناء، وأشادت بمعدل تنفيذ أعمال التطوير والانشاءات بالوحدة، مشددة على سرعة الإنتهاء من كافة أعمال التطوير والتجهيزات، وفقا للمواعيد المحددة، وذلك بالتوازي مع خطة تدريب الكوادر البشرية، لرفع كفاءتهم المهنية، لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضي.

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كما وجهت الوزيرة بمراعاة تطبيق معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة للتأمين الصحي الشامل الجديد، فى أعمال الإنشاءات والتجهيزات الجارية بالوحدة.

وفي ذات السياق حرصت الوزيرة على الإستماع لمطالب المواطنين، وأكدت لهم أنهم سيشهدون طفرة في الخدمة الطبية المقدمة لهم، تزامنا مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، كما دعتهم إلي سرعة التسجيل بالمنظومة الجديدة حتى يتمكنوا من الحصول على الخدمات الصحية بالمنظومة الجديدة، موضحة أن الدولة ستتحمل اشتراكات غير القادرين.

يذكر أن محافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيداً لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.