شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة والآثار: ندرس تسجيل سلسلة أرقام قياسية للمتحف الكبير بموسوعة جينيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة و الاثار، أمس الأحد، بمكتبه بمقر الوزارة بالعباسية اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة و طلال عمر المدير الإقليمي لموسوعة جينيس للأرقام القياسية للشرق الاوسط و شمال إفريقيا و ذلك لدراسة إمكانية تسجيل سلسلة من الأرقام القياسية بالموسوعة باسم مصر، وخلال الاجتماع تم طرح العديد من المقترحات وقائمة طويلة من الملفات الخاصة بالقطاعات الأثرية والسياحية المميزة لدراسة إمكانية تسجيل سلسلة من الأرقام القياسية بالموسوعة باسم مصر، خاصة تلك المتعلقة بالمتحف المصرىالكبير لجذب أنظار العالم إلى هذا الصرح ثقافى والأثرى والسياحى الضخم قبيل افتتاحه فى الربع الأخير من عام 2020.

وفى نهاية الاجتماع، أهدى طلال عمر وزير السياحة والآثار نسخة من كتاب جينيس للأرقام القياسية 2020 و الذي يعتبر المرجع السنوي الشامل للأرقام القياسية بالموسوعة، ثم توجه المدير الإقليمي لموسوعة جينيس الرقمية و اللواء عاطف مفتاح الي المتحف المصري الكبير حيث تفقدا مبني المتحف وميدان المسلة المعلق و بحثوا إمكانية تسجيل رقم قياسي لهما بالموسوعة حيث ان مبني المتحف هو أضخم مبني خصص لعرض الاثار في العالم و ميدان المسلة هو أول ميدان مسلة معلق فى العالم بالإضافة إلى دراسة إمكانية تسجيل رقم غير مسبوق لحفل افتتاح المتحف كأكبر حفل افتتاح.

كما تفقدا أيضا متحف مركب خوفو بمنطقة الاهرامات الاثرية و التي سيتم نقلها الي المتحف المصري الكبير في مبني مستقل و ذلك لدراسة إمكانية تسجيل رقم قياسي لها في الموسوعة كأكبر أثر عضوي باقي في التاريخ

وقد أعرب طلال عن استعداد المكتب الإقليمي لموسوعة جينيس للأرقام القياسية بتوفير الدعم الكامل عن طريق إرسال جميع الملفات الخاصة بالمعايير التي يجب توافرها لتسجيل رقم قياسي بالموسوعة، إلى هيئة المتحف المصرى الكبير و التنسيق الدائم و المستمر، كما سلم اللواء عاطف مفتاح، شهادة موسوعة جينيس للأرقام القياسية عن تسجيل رقم قياسى جديد بالموسوعة باسم مصر لرسم لوحة بأكبر عدد من أكواب القهوة، حيث تم رسم صورة قناع الملك توت عنخ آمون باستخدام عدد 7260 كوب قهوة علي مساحة 60 متر مربع.

يذكر ان المتحف المصرى الكبير استضاف يوم السبت الماضى فعالية تسجيل رقم قياسى جديد بموسوعة جينيس الرقمية لرسم لوحة بأكبر عدد من أكواب القهوة.









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