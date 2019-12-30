شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بنها يتفقد لجان الامتحانات ويستمع لآراء الطلاب حول طبيعة الأسئلة والان مع تفاصيل الخبر
وتابع رئيس جامعة بنها خلال الجولة اللجان وحسن سير الإمتحانات والتزام الطلاب بالقواعد المقررة وبتواجد رؤساء اللجان، وكذلك انتظام وحضور الملاحظين داخل لجان الامتحانات.
وخلال الزيارة قام السعيد بتفقد أعمال الصيانة والتجديدات التى تجرى فى بعض الكليات والتأكد من توفير قواعد السلامة والصحة المهنية وتواجد طفايات الحريق تجنبا لحدوث أى طوارئ ، كما استمع رئيس الجامعة لآراء الطلاب حول طبيعة الأسئلة والورقة الإمتحانية
وقال السعيد إن الهدوء يسود لجان الامتحانات، التى بدأت فى الكليات وتستمر حتى يوم 23 من شهر يناير القادم، مؤكدا على توفير سبل الراحة والرعاية للطلاب وكذلك تواجد قيادات الكليات والأساتذة فى قاعات الامتحانات لتحقيق الانضباط المنشود بين الطلاب والرد على استفساراتهم.
وعلى جانب آخر كان الدكتور حسين المغربى، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب أعلن موافقة مجلس الجامعة فى جلسته التى عقدت برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة على مقترح مجلس إدارة صندوق التكافل الطلابى بمضاعفة الدعم المخصص للصندوق لتلبية جميع احتياجات الطلاب الدراسية.
وأكد المغربى أن الجامعة حريصة على دعم أبنائها الطلاب ومضاعفة المبالغ المخصصة لصندوق التكافل الطلابى والمقدمة من الجامعة للكليات للصرف على الطلاب المستحقين سواء كانت مصروفات دراسية أو كتب جامعية أو أدوات دراسية، وأشار إلى أن الجامعة قد أعفت الطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة من كافة الرسوم والمصاريف الدراسية، كما تم إعفاء الطلاب من نصف المصاريف فى البرامج الدراسية الجديدة.
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