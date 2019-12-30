شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يفتتح مستشفى الأطفال التخصصى بجامعة الفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، صباح اليوم الإثنين مستشفى مصطفى حسن الجامعى لطب وجراحات الأطفال بجامعة الفيوم، برفقة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور أحمد شديد، رئيس الجامعة، وعدد من قيادات الجامعة، وأكد الوزير خلال الافتتاح أهمية التوسع فى إنشاء المستشفيات الجامعية وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة لكافة أطياف المجتمع، مشيداً بالمجهود المبذول من أجل الانتهاء من إنشاء المستشفى وتجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية، التى تفتح الأمل فى الشفاء لدى المرضى.

وحرص الدكتور خالد عبد الغفار على تفقد كافة العيادات المختلفة بالمستشفى، مؤكداً على ضرورة الالتزام بتقديم الخدمات الصحية لكافة المرضى بالشكل المطلوب الذى يتواكب مع توجهات الدولة نحو تقديم الرعاية الصحية المتكاملة لكافة المواطنين.

وأشار الدكتور عبدالغفار بحسب بيان صادر عن الوزارة منذ قليل ، إلى ضرورة ميكنة ملفات المرضى بالمستشفى من أجل تسهيل الإجراءات لعلاج المرضى بشكل سريع.

جدير بالذكر أنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3388 لسنة 2016 بإنشاء المستشفى، والذي يتكون من مبنى على مساحة 730 مترًا مربعًا تقريبًا عبارة عن بدروم ودور أرضي وعشرة أدوار علوية مجهزة بكافة الخدمات بإجمالي 200 سرير و 7 غرف عمليات و 18 وحدة عناية و 20 حضانة و 12 جهاز كلى، و قد بدأ التشغيل التجريبي للأقسام الداخلية و العناية المركزة للأطفال و حضانات الأطفال.

وتجدر الإشارة إلى أن مستشفى الأطفال بمحافظة الفيوم يخدم في كافة المجالات الطبية العامة والمتخصصة مثل أمراض الدم والوراثة والمبتسرين والقلب والكلى و كذلك جراحات الأطفال العامة والمتخصصة و يوجد بها معامل متخصصة، بالإضافة إلى معامل الباثولوجيا الإكلينيكية والأشعة التشخيصية، و سيتم لأول مرة تشغيل وحدات متخصصة لاختبارات الذكاء ورسم المخ ووحدات سحب التحاليل والعلاج الطبيعي المتكامل للأطفال والكبار وتشغيل وحدة كلى متطورة للأطفال للرفع عن كاهلهم مشقة الانتقال للعلاج خارج الفيوم، بالإضافة إلى إنشاء وحدة تلقيح مجهري .

وعلى هامش افتتاح مستشفى الأطفال الجامعي قام الدكتور عبدالغفار بإطلاق لوجو وتميمة أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس والمزمع عقده خلال الفترة من 31 يناير الى 6 فبراير المقبل ، كما قام الوزير بتدشين مبادرة "هنجملها" داخل الحرم الجامعي والتي تستهدف زراعة 1000 شجرة مثمرة بما يساهم في زيادة المساحة الخضراء بالحرم الجامعي، وأيضاً نشر روح العمل الجماعي بين الطلاب والتوعية بكيفية زراعة الاشجار المثمرة والحفاظ عليها .

كما قام الوزير بزيارة لمحافظة الفيوم، برفقة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وتفقد معرض "ولادنا مستقبلهم أمانة" والذي يتبنى شباب المحافظة من المخترعين والمبدعين، واستمع الوزير للشباب أصحاب الأعمال المقدمة بالمعرض.



وزير التعليم العالي يفتتح مستشفى الأطفال التخصصي بجامعة الفيوم (1)



وزير التعليم العالي يفتتح مستشفى الأطفال التخصصي بجامعة الفيوم (2)

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وزير التعليم العالي يفتتح مستشفى الأطفال التخصصي بجامعة الفيوم (3)



وزير التعليم العالي يفتتح مستشفى الأطفال التخصصي بجامعة الفيوم (4)



وزير التعليم العالي يفتتح مستشفى الأطفال التخصصي بجامعة الفيوم (5)



وزير التعليم العالي يفتتح مستشفى الأطفال التخصصي بجامعة الفيوم (6)



وزير التعليم العالي يفتتح مستشفى الأطفال التخصصي بجامعة الفيوم (7)



