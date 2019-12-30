شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهندسين تكتشف واقعة تزوير جديدة بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين، خطابا من المهندس إيهاب منصور، رئيس النقابة الفرعية بالجيزة تضمن شكوى أحد المواطنين من المتقدمين للتصالح على أحد العقارات بمنطقة الدقى، لافتا إلى أنه أفاد فى شكواه بأنه قام بدفع دمغة ورسوم لتقرير التصالح بإيصالين بإجمالى مبلغ 49700 "تسعة وأربعون ألف وسبعمائة جنيه" بإيصالين صادرين من النقابة العامة، علما بأن العقار يتبع نقابة الجيزة الفرعية بخلاف أن النقابة العامة لا تصدر إيصالات تصالح حيث يتم الموضوع بالنقابات الفرعية التابع لها العقار.

وأفاد منصور أنه بعد دراسة الملف الخاص بالعقار تبين أن الرسوم المقررة عليه إجماليها 1237 "ألف ومائتان وسبعة وثلاثون " جنيه فقط لا غير، وعلى الفور أعطى نقيب المهندسين تعليمات بدراسة الموقف.

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وأفاد المهندس مؤمن شفيق أمين صندوق النقابة العامة بأنه بمراجعة الأختام تبين أنها مزوره ولا تنسب للنقابة العامة مطلقا، ومن ثم تم عرض الموضوع على المجلس الأعلى للنقابة العامة، وقد أشار المهندس هانى ضاحى النقيب العام أن النقابة لم ولن تسمح بابتزاز المواطنين تحت اسم النقابة خاصة أن ما يتم تحصيله على الملفات رسوم زهيدة محذرا من تكرار الواقعة فى أى نقابة أخرى، مشددا على اتخاذ الطرق القانونية فور وقوعها.

كانت نقابة المهندسين برئاسة المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين، إنه فى إطار حرصها على القيام بدورها نحو المهنة والحفاظ عليها، وفى ظل متابعتها الدؤوبة للحفاظ على ارواح المواطنين قامت نقابة المهندسين بالكشف عن عدة حالات تزوير بشهادات الإشراف وتوصيل المرافق بمحافظة الدقهلية، حيث قام المهندس رضا الشافعى رئيس نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة الدقهلية، رافقته المهندسة ياسمين عبد الله من قسم مزاولة المهنة بالمرور على الوحدة المحلية بديسط وقد تبين من الكشف على عدد من ملفات إصدار الرخص، واكتشفا وجود أعداد من شهادات الأشراف المزورة، وتبين أن نماذج وتوقيعات المختصين بالنقابة أيضا مزوره، كذلك تبين من خلال الفحص العشوائى لبعض هذه الملفات وجود أسماء وهمية لبعض المهندسين، وأسماء أخرى موقوفه لمدة عامين من خلال النقابة العامة للمهندسين.