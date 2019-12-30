شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس ينتدب 21 كاهنًا لكنائس المهجر للخدمة فى قداسات عيد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ندب 21 كاهنا للخدمة فى بلاد المهجر خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد وعيد الغطاس المجيد، إذ دأب البابا على ابتعاث كهنة ورهبان فى عيدى الميلاد والقيامة للصلاة فى كنائس المهجر كل عام، وانتدب البابا تواضروس الثاني، 11 كاهنا للخدمة في إيبارشيات أوروبا وهم: القمص روفائيل رجائي لكنيسة مارمينا جولدن؛ والقمص يعقوب وديع لكنيسة السيدة العذراء والقمص صرابامون فاروق، بالإضافة إلى الراهب القمص فام الأنبا بيشوي للقطاع السويسري؛ والقس متاؤس سيف لإيبارشية جنوب فرنسا؛ والراهب القس ساويرس الأنبا بيشوى؛ والقس مرقوريوس دميان لإيبارشية شمال فرنسا؛ والقس جرجس عدلى والقس مرقس زاهر والقس مويسيس ايوب؛ والقس كيرلس إيليا.

أما لإيبارشيات الولايات المتحدة الأمريكية فانتدب البابا تواضروس الثاني 7 كهنة وهم: الراهب القس جورجيوس أفامينا والقس اقلاديوس يواقيم والقس سيرافيم عادل والقس مينا فرج؛ والقس لوكاس جرجس؛ والقس إبرام عزيز والقمص يوسف جيد، وبالنسبة لإيبارشية كندا، فانتدب البابا تواضروس الثانى، الراهب القمص دانيال السريانى والقمص رافائيل نظمى والقمص يسطس كامل نخلة.