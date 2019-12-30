شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة لأهالى قرية تطون بالفيوم: "مينفعش نرمى ولادنا فى مراكب الموت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج ، فى رسالة لأهالى قرية تطون بمحافظة الفيوم: "التوفيق من عند ربنا والنصيب والإيمان والرضا بالحال والشكر عليه بركة من عند ربنا"، وأضافت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، فى رسالتها للأهالى للتوعية بخطورة الهجرة غير الشرعية، قائلة "دائما بنعلم أولادنا الأمانة و الصبر وتساءلت هل من الممكن أن نعلمهم يدخلوا بيت غريب ويأخدوا حاجة ويطلعوا طبعا لا مش بنعلمهم كدا ".

وتساءلت وزيرة الهجرة قائلة: "هل ممكن نرمى ولادنا فى مراكب عشان يدخلوا بلاد دون إذن طبعا مينفش لأن دى فى حد ذاتها سرقة ربنا ميرضاش بيها ولا بيبارك فى حاجه زى كدا يا ناس هتلاقيها غرقت فى السكة وغيرها عايش خايف"

Advertisements

وتلتقى السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بأهالى قرية تطون إحدى القرى التابعة لمركز أطسا بالمحافظة ومن القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، فى لقاء جماهيرى مع أهالى وشباب القرية، للتوعية بمخاطر هذه الظاهرة بالتعاون مع محافظة الفيوم المجلس القومى للمرأة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وبحضور أكثر من 1500 من أهالى القرية.

ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ مبادرة "مراكب النجاة" التى أعلن عنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى ختام النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم.

وقد صلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، صباح اليوم الإثنين، لقرية تطون إحدى القرى التابعة لمركز أطسا بالمحافظة، ومن القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، وذلك لعقد لقاء جماهيرى مع أهالى وشباب القرية، للتوعية بمخاطر هذه الظاهرة، فى إطار مواصلة فعاليات اليوم الثانى من انطلاق مبادرة "مراكب النجاة" بمحافظة الفيوم، واستقبل أهالى القرية وزيرة الهجرة استقبال حافل بالتصفيق الحاد، فيما بادلتهم وزيرة الهجرة التحية، وردد عدد من الأهالى هتافات تحيا مصر.