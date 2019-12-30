الجريدة الرسمية تنشر قرارات إنشاء مقرات سجل مدنى جديدة بالغربية وعدد من المحافظات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وإنشاء قسم سجل مدني إبشواي الملق الفرعي بإدارة شرطة الأحوال المدنية بالغربية وتكون حدوده الإدارية والجغرافيه قرى " ابشواي الملق – سجين الكوم – عزبة البكري – عزبة مصباح – عزبة أبو جبل – عزبة باز الصغرى – عزبة باز الكبرى – عزبة الباشا – عزبة الركن – عزبة الجليله – عزبة المحطة – عزبة ابو حسن – عزبة النزله – عزبة خضر – عزبة علام – عزبة البر الثاني. كما نشرت الجريدة الرسمية قرار إنشاء سجل مدني ميت برة الفرعي بإدارة شرطة الأحوال المدنية بالمنوفية وتكون حدوده الإدارية والجغرافيه قرى " ميت بره – كفر ميت العيسى – برة العجوز – كفور الرمل – منشأة أبو ذكرى)، وإنشاء سجل مدني ميت أبو غالب الفرعي بإدارة شرطة الأحوال المدنية دمياط تكون حدوده الإدارية والجغرافيه قرى (ميت ابو غالب – كفر ميت ابو غالب – السوالم – المنازلة)، يُنشأ قسم سجل مدني قرموط صهبرة الفرعي بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية وتكون حدوده الإدارية والجغرافية قرى ( قرموط صهبرة – حصة الرهبان – كفر اللبا- كفر العكل – شبراصورة – الهوابر – ابو عيد – منشأة صهبرة – صهبرة). جاء ذلك بعد الإطلاع على القانون رقم 143لسنة 1994فى شأن الأحوال المدنية وعلى لائحته التنفيذية رقم 1121لسنة 1995 والقرار رقم 7122 لسنة 1994 فى شأن إعاده تنظيم مصلحه الأحوال المدنية، وعلى القرار الوزاري رقم 5417 لسنة 1998 فى شأن تنظيم قطاع مصلحه الأحوال المدنية، وعلى القرار الوزاري رقم 20974لسنة 2003 فى شأن التفويض فى الاختصاصات، وعلى كتاب إدارة التخطيط والمتابعة بقطاع الأحوال المدنية المؤرخ فى 12 نوفمبر 2019.



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