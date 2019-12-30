شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: تسجيل 30 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تسجيل 30 ألف مواطن بمحافظة جنوب سيناء بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك منذ بداية التسجيل في الأول من شهر أكتوبر الماضي وحتى صباح اليوم. جاء ذلك خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان، الإثنين، أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بوحدة صحة أسرة العرايشة، وذلك في إطار متابعة استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، بمحافظة جنوب سيناء.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة وجهت بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير والانشاءات وفقا للمواعيد المحددة، حيث من المقرر الانتهاء منها شهر فبراير المقبل، وذلك بالتوازي مع خطة تدريب الكوادر البشرية، لرفع كفاءتهم المهنية، لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضي.

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وأشار إلى أن الوزيرة شددت على مراعاة تطبيق معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة للتأمين الصحي الشامل الجديد، في أعمال الإنشاءات والتجهيزات الجارية بالوحدة، كما راجعت الرسومات الهندسية للوحدة مع الشركة المنفذة لأعمال التطوير.

وقال إن وزيرة الصحة وجهت بتكثيف عمل مبادرة «سجل في مكانك» والتي تضم السيارات المتنقلة في محافظة جنوب سيناء بما يتناسب مع خصوصية الطبيعة الجغرافية والسكانية للمحافظة، لضمان الوصول لكافة المواطنين أينما كانوا للتسجيل وفتح الملفات العائلية في العيادات المتنقلة التي تجوب المحافظة، لاسيما بجميع الوديان والتجمعات البدوية.

يذكر أن محافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: «الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء» والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيداً لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.