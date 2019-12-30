شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم إنجازات البترول عام 2019 (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن نجاحات وزارة البترول والثروة المعدنية تتواصل عاماً بعد الآخر في إطار البرنامج الطموح الذي تنفذه لتنمية مصادر الثروة البترولية وتحسين كفاءة إستخدامها بما يحقق الأهداف الحيوية الموضوعة في هذا الإطار، وهى الوفاء باحتياجات السوق المحلية وتعظيم العائد الاقتصادى وتأدية خدمات متميزة للمواطنين والتطوير المستمر لكافة جوانب هذه الصناعة الحيوية، وهو ماكان محل اهتمام ومتابعة دقيقة ومتواصلة من القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذي تابع على مدار العام الموقف التنفيذي للمشروعات البترولية الجارية وحرص على متابعة معدلات الأداء والإنجاز في قطاع البترول ودعمه وتذليل كافة التحديات التي تواجهه في سبيل تحقيق نتائج إيجابية ملموسة.

وخلال العام الماضى نجح قطاع البترول في تحقيق نتائج أعمال متميزة يأتى على رأسها تحقيق معدلات متميزة في الإنتاج وتحقيق رقم غير مسبوق في إنتاج الغاز والبترول حيث بلغ حوالى 7.2 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى وحوالى 650 ألف برميل من الزيت الخام والمتكثفات يومياً، مسجلاً أعلى معدل إنتاج من الثروة البترولية خلال شهر أغسطس الماضى وبلغ حوالى 1.9 مليون برميل مكافئ يومياً من الزيت الخام والمتكثفات والغاز الطبيعى، وليس هذا فحسب بل إن النتائج التي تحققت وبالأرقام الموثقة تؤكد مدى التطور الذي يشهده القطاع في كافة مجالاته من استكشاف وإنتاج وصناعات تحويلية تعظم القيمة المضافة «تكرير وبتروكيماويات» وتسويق وبنية أساسية، والتوسع في توصيل الغاز للمنازل والسيارات ولكافة القطاعات الاقتصادية والتصدير.

وإلى جانب ما أولته وزارة البترول والثروة المعدنية من اهتمام بالاستثمار في تنمية موارد مصر البترولية والغازية فقد أولت اهتماماً مماثلاً للاستثمار في العنصر البشرى باعتباره الركيزة الأساسية في صنع النجاحات المشار إليها واستدامتها خلال الفترة المقبلة، وأطلقت الوزارة فعلياً عدة مبادرات وبرامج طموحة لتنمية مهارات الكوادر الشابة وإعدادها بشكل علمى وعملى لتحمل مسئولية القيادة، وذلك في إطار برنامج متكامل لتطوير وتحديث قطاع البترول يغطى جميع أنشطته المختلفة.

من خلال هذا التقرير نستعرض أبرز المحطات في مسيرة العمل لعام 2019 :

الدعم السياسى للأنشطة البترولية والاستثمار تحظى المشروعات البترولية بدعم ومتابعة مستمرة من القيادة السياسية التي تولى ملف الطاقة أهمية كبرى، وهو ما يمثل دفعة قوية للعاملين وزيادة في ثقة المستثمرين فقد اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عدة مرات على مدار العام لمتابعة عدد من المشروعات في قطاع البترول منها خطة توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية والمدن الجديدة، ومشروعات التكرير والبتروكيماويات فضلاً عن خطط البحث والاستكشاف والتنمية الجديدة في مجال البترول والغاز وخطوات تحديث وتطوير قطاع البترول، هذه اللقاءات تعطى دفعات قوية للعمل البترولى وبخاصة الاجتماعات المتعلقة بموضوعات البحث والاستكشاف، هذا بالإضافة لاستقباله العديد من رؤساء الشركات العالمية ومتابعته برامج العمل التنفيذية والاطمئنان على تذليل كافة العقبات التي قد تعترض أعمالهم، كما التقى وزراء منتدى غاز شرق المتوسط للتأكيد على دعم مصر ومساندتها لهذا التجمع المهم .

المزايدات ... استثمار مستمر وجذب شركات جديدة

الإعلان في فبراير 2019 عن نتائج مزايدتي الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وذلك لعدد 11 منطقة بإجمالي منح توقيع حوالي 104.5 مليون دولار واجمالي استثمارات 744.5 مليون دولار لحفر 50 بئراً.

الإعلان في 29 ديسمبر 2019 عن نتيجة أول مزايدة عالمية كبرى للبحث عن البترول والغاز في منطقة البحر الأحمر والتي طرحتها شركة جنوب الوادى القابضة للبترول في مارس2019، واسفرت عن جذب كبرى الشركات العالمية للعمل في هذه المنطقة البكر وضخ استثمارات جديدة فيها تقدر بحوالى 326 مليون دولار ترتفع إلى عدة مليارات من الدولارات في حال تحقيق الاكتشافات وتنميتها، فقد فازت شركة شيفرون الأمريكية بالمنطقة الأولى بالمزايدة وشركة شل العالمية بالمنطقة الثالثة إضافة إلى المنطقة الرابعة من خلال تحالف بينها وبين شركة مبادلة الإماراتية، وتمثل المزايدة أحد ثمار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتي سمحت ببدء مزاولة النشاط البترولى لأول مرة في هذه المنطقة البكر الواعدة.

إبرام اتفاقيات جديدة للتوسع في البحث عن البترول والغاز

نجح قطاع البترول في احراز تقدم كبير لدفع عجلة الاستثمار في البحث عن البترول والغاز في مصر من أجل تنمية الثروات البترولية وتحقيق اكتشافات جديدة، حيث تم مايلى: شهد عام 2019 توقيع عدد 8 اتفاقيات بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز، باستثمارات حدها الأدنى حوالى 179 مليون دولار لحفر 34 بئرا. تم الانتهاء من الموافقة على (17) اتفاقية بترولية من مجلس النواب وجار حالياً اتخاذ الإجراءات الخاصة بالتوقيع بإجمالى استثمارات حدها الأدنى أكثر من مليار دولار ومنح توقيع أكثر من 173 مليون دولار وحفر 86 بئراً.

تم توقيع عدد 20 عقد تنمية بالصحراء الغربية بإجمالي منح تنمية 10.3 مليون دولار.

طرح المناقصة الخاصة بمشروع بوابة مصر الالكترونية لتسويق المناطق البترولية والاستكشاف في نوفمبر2018 وتم استلام العروض من الشركات المتقدمة في 10 فبراير2019، وتم اسناد المشروع إلى شركة شلمبرجير وجار إعداد العقد الخاص بالمشروع.

اكتشافات بترولية وغازية جديدة

تم تحقيق عدد (55) كشفا جديدا خلال العام (40 زيت – 15 غاز) بمناطق البحر المتوسط والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس ودلتا النيل وسيناء.

2019.. ذروة إنتاج الثروة البترولية

تم تحقيق أعلى معدل انتاج للثروة البترولية في تاريخ مصر خلال عام 2019 حيث بلغ حوالى 1.9 مليون برميل مكافئ يومياً من الزيت الخام والغاز والمتكثفات.

ارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعى إلى معدلات غير مسبوقة حيث ارتفع إلى أعلى معدلاته كأحد ثمار خطط قطاع البترول في الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج بما ساهم في زيادة الإنتاج تدريجياً ليبلغ إجمالى الانتاج الحالي من الغاز الطبيعى حوالى 7.2 مليار قدم مكعب يومياً.

بلغ إجمالي الإنتاج للثروة البترولية خلال عام 2019 حوالي 84.2 مليون طن (بزيادة نسبتها 7% عن عام 2018 ) بواقع 31.1 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالى 51.9 مليون طن غاز طبيعي، و1.2 مليون طن بوتاجاز وذلك بخلاف البوتاجاز المنتج من معامل التكرير والشركات الاستثمارية.

تنمية حقول الغاز الطبيعى.. إنجاز متميز

تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل (المرحلة الثانية- حقلي جيزة/ فيوم)- بالبحر المتوسط- لشركة بي بي الإنجليزية:

تم البدء في الإنتاج من هذه المرحلة في فبراير 2019 بمعدل إنتاج 700 مليون قدم مكعب غاز/ يوم من خلال حفر عدد (8) آبار بحرية جديدة، وكذلك زيادة سعة محطة رشيد إلى 500 مليون قدم مكعب/ يوم بدلاً من 440 مليون قدم مكعب/ يوم، باستثمارات حوالي 2.7 مليار دولار.. هذا وقد تم بدء الإنتاج في فبراير 2019.

استكمال تنمية حقل ظهر -بمنطقة شروق- بالبحر المتوسط- (بتروبل/ إينى الإيطالية):

شهد عام 2019 الإسراع واستكمال مراحل تنمية الحقل ليتضاعف إنتاجه 8 مرات منذ باكورة إنتاجه في ديسمبر 2017، ليبلغ 2.7 مليار قدم مكعب يومياً، وارتفاع قدرته الإنتاجية إلى حوالى 3 مليار قدم مكعب يومياً ويتميز المشروع بضخامة استثماراته التي وصلت إلى اكثر من 11.5مليار دولار حتى الآن وستصل إلى حوالى 15.6 مليار دولار على مدار عمر المشروع .

تنمية حقل جنوب غرب بلطيم – بالبحر المتوسط – (بتروبل/إيني الإيطالية):

يهدف المشروع إلى إنشاء التسهيلات اللازمة لاستيعاب كمية تقدر بحوالي 500 مليون قدم 3 غاز/ يوم من خلال حفر عدد (5) آبار بمنطقة جنوب غرب بلطيم وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 363 مليون دولار، هذا وقد تم بدء الإنتاج من المشروع في سبتمبر2019 حيث تم وضع بئرين بمعدلات إنتاج أولية حوالي 165 مليون قدم 3/يوم.

استكمال المرحلة التاسعة/ ب بحقول غرب الدلتا بالمياه العميقة / البحر المتوسط (البرلس/ شل الهولندية)

بهدف إنتاج حوالي 350 مليون قدم3/يوم غاز و3 آلاف برميل/يوم متكثفات وبتكلفة استثمارية حوالي 775 مليون دولار من خلا حفر وربط عدد (8) آبار باستخدام الخطوط البحرية وتسهيلات المعالجة الخاصة بشركة البرلس.. هذا وقد تم وضع البئرين الثالث والرابع في شهري أكتوبر ونوفمبر 2019 بإجمالي إنتاج حوالي 100 مليون قدم مكعب/يوم.

تنمية شمال سيناء (استكمال المرحلة الثانية) – البحر المتوسط – (شمال سيناء/برينكو الفرنسية)

يهدف المشروع إلى زيادة الإنتاج حوالي 100 مليون قدم مكعب/يوم، باستثمارات حوالي 100 مليون دولار من خلال حفر عدد (4) آبار.. هذا وقد تم وضع عدد (3) آبار على الإنتاج خلال الفترة من يوليو2019 إلى أكتوبر2019 بمعدل إنتاج أولي حوالي 60 مليون قدم مكعب/يوم .

استكمال تنمية منطقة دسوق المرحلة (ب) – دلتا النيل – شركة دسوق (سوكو)/وينتر شال ديا الألمانية:

بهدف إنتاج حوالي 100 مليون قدم3/يوم من خلال إكمال وربط عدد (10) آبار بمنطقة دسوق على محطة المعالجة الرئيسية من خلال انشاء خط رئيسي 12 بوصة بطول 25 كم وربط الآبار بخطوط 6 بوصة بإجمالي أطوال حوالي 6 كم بإجمالي تكلفة حوالي 30 مليون دولار.. هذا وقد تم وضع عدد (6) آبار على الإنتاج خلال 2019 بمعدلات إنتاج أولية حوالي 50 مليون قدم مكعب/ يوم.

تنمية حقول جنوب دسوق – دلتا النيل – (بترو دسوق/شركة SDX):

بهدف إنتاج حوالي 50 مليون قدم3/ يوم من خلال حفر وربط عدد 4 آبار (بحقلي جنوب دسوق وابن يونس) عن طريق وحدة إنتاج مبكر بطاقة استيعابية 60 مليون قدم3/ي حيث يتم ربط تسهيلات المعالجة بالشبكة القومية عن طريق خط 12 بوصة بطول 10 كم بإجمالي تكلفة حوالي 49 مليون دولار.. هذا وتم وضع الحقل على الإنتاج يوم 6 نوفمبر2019 بمعدل إنتاج أولي حوالي 45 مليون قدم مكعب/يوم.

خط أنابيب نيدوكو/الجميل – دلتا النيل – (بتروبل/إيني الإيطالية):

بهدف نقل حوالي 700 مليون قدم3/ يوم من إنتاج حقل نيدوكو إلى محطة معالجة الجميل وذلك لزيادة استخلاص البوتاجاز والمتكثفات والقدرة على معالجة كميات أكبر من الغازات، ويتكون المشروع من عدد (2) خط برى بإجمالي طول 128 كم، يمتد الخط الأول من منطقة آبار نيدوكو إلى محطة أبوماضي بقطر 24 بوصة وبطول 35.5 كم، بينما يمتد الخط الثاني من محطة أبوماضي إلى محطة الجميل بقطر 32 بوصة وبطول 92.5 كم، وتبلغ تكلفة المشروع 300 مليون دولار.. هذا وقد تم تشغيل الخط الأول نهاية يناير2019 وتم تشغيل الخط الثاني منتصف شهر مايو 2019.

أهم مشروعات تنمية وإنتاج الزيت الخام

إنشاء شمندورة الشحن البحري والخط البحري قطر 36 بوصة بطول 8.2 كم – ميناء الحمراء/ العلمين – شركة ويبكو:

يهدف إلى زيادة طاقة منظومة الشحن البحري من خلال انشاء شمندورة بحرية جديدة بطاقة مليون برميل وانشاء خط شحن بحري جديد قطر 36 بوصة بطول 8.2 كم وتبلغ التكلفة الاستثمارية حوالي 90 مليون دولار.

تنمية حقل شمال غرب أكتوبر– بخليج السويس- ( بتروسلام/ العامة):

يهدف المشروع إلى استيعاب الزيادة المتوقعة من الزيت الخام والتي تقدر بـ 3.2 ألف برميل/يوم من خلال إنشاء منصة بحرية تركيب عدد (2) خط بقطر 5 بوصة وبطول 22 كم للخط الواحد وإكمال عدد (2) بئر وحفر البئر الثالث، وذلك بتكلفة استثمارية حوالي 37 مليون دولار.

تأمين احتياجات البلاد من الغاز والمنتجات البترولية

شهد العام 2019 استمرار الاستقرار الكامل للسوق المحلى، حيث تم تغطية احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة المختلفة من المنتجات البترولية والغاز، وقد بلغ إجمالى ما تم استهلاكه حوالى 76 مليون طن ( منها كمية حوالى 2ر30 مليون طن من المنتجات البترولية وحوالى 7ر45 مليون طن من الغاز الطبيعى).. ولاستكمال تغطية احتياجات الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية خلال عام 2019 فقد تم استيراد كمية تبلغ حوالى7ر11 مليون طن من المنتجات البترولية بقيمة حوالى 8ر6 مليار دولار.

وتجدر الإشارة إلى انخفاض إجمالي الاستهلاك من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى بنسبة حوالى 3.1% عن العام السابق كنتيجة مباشرة لقرار الدولة بتطبيق المرحلة الأخيرة من البرنامج الإصلاحى لهيكل تسعير المنتجات البترولية وإزالة التشوهات السعرية مما ساهم في ترشيد الاستهلاك.

الإصلاح الهيكلى لتسعير المنتجات البترولية وإزالة التشوهات

شهد العام تطبيق المرحلة الأخيرة من البرنامج الإصلاحى لهيكل تسعير المنتجات البترولية وإزالة التشوهات السعرية، وهو ما ساهم بقوة في ترشيد الاستهلاك وتحرير السوق وجذب الاستثمارات، وقد تم لأول مرة اعتماد تطبيق آلية التسعير التلقائى للمنتجات البترولية عن طريق اللجنة المعنية بمراجعة وتحديد أسعار الوقود بشكل ربع سنوي في 5 يوليو 2019 والتي عقدت اجتماعها مرتين الأول في يوليو والثانى في اكتوبر الماضى.

تسعير الغاز لتشجيع الصناعات

في أكتوبر الماضى قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة تضم عدداً من الوزراء المعنين بأسعار الطاقة، وذلك بهدف تحديد أسعار الطاقة المقدمة للمصانع لتشجيع الاستثمار تعمل على مراجعة أسعار الطاقة المقدمة للمصانع بشكل دورى كل ستة أشهر، وتم تخفيض سعر الغاز لبعض الصناعات لتصل إلى 6 دولارات لصناعة الأسمنت و5ر5 دولار للمليون وحدة حرارية لصناعات الحديد والصلب والالمنيوم والنحاس والسيراميك والبورسلين بما يعمل على إعطاء دفعات للاستثمار الصناعى والمساهمة في زيادة الإنتاج والصادرات خاصة أن الطاقة هي المحرك الرئيسى للأنشطة الإنتاجية والصناعية .

زيادة وتطوير الطاقات التكريرية

يعمل قطاع البترول على تنفيذ عدد من المشروعات لإنشاء وحدات تحويلية جديدة متطورة في معامل التكرير القائمة وإنشاء معامل جديدة وحديثة بما يعمل على تحسين الأداء الاقتصادى لهذه المعامل وزيادة القيمة المضافة من استغلال الموارد البترولية ويسهم في تأمين وتوفير احتياجات الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية الاستراتيجية خاصة البنزين والسولار والبوتاجاز.

مشروعات التكرير التي تم الانتهاء من تنفيذها خلال عام 2019:-

مجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت بالشركة المصرية للتكرير بمسطرد في القاهرة الكبرى

بهدف إنشاء مجمع للتكسير الهيدروجينى للمازوت وتحويله إلى مقطرات وسطى عالية الجودة بطاقة 4.3 مليون طن/السنة مازوت وبتكلفة استثمارية حوالي 4.3 مليار دولار.. هذا وقد تم الانتهاء من كافة الأعمال بالمشروع وجار حالياً التشغيل التجريبي للمشروع.

ب- مشروعات التكرير الجارى تنفيذها :

وحدة انتاج البنزين عالي الأوكتين بشركة اسيوط لتكرير البترول

ويهدف المشروع إلى انتاج حوالي 800 ألف طن/السنة من البنزين عالي الاوكتين لسد احتياجات مناطق الوجه القبلي من المنتجات البترولية وتبلغ تكلفة المشروع 450 مليون دولار.

توسعات معمل تكرير ميدور بالإسكندرية

ويهدف المشروع إلى زيادة الطاقة التكريرية للمعمل بنسبة 60%، وتبلغ تكلفة المشروع 2.3 مليار دولار.

مجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت بشركة انوبك بأسيوط

ويهدف المشروع إلى إنشاء مجمع للتكسير الهيدروجيني بطاقة تغذية 2.5 مليون طن/السنة من المازوت لتحويله إلى منتجات بترولية عالية الجودة، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالي 2.15 مليار دولار .

إعادة تأهيل مجمع التفحيم متضمناً إنشاء وحدة جديدة لاسترجاع الغازات VRU لإنتاج البوتاجاز بشركة السويس لتصنيع البترول

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ويهدف المشروع إلى تحقيق استمرارية التشغيل الآمن للمعدات الإنتاجية بمجمع التفحيم والوصول إلى طاقة التغذية التصميمية التي تبلغ 1.5 مليون طن/السنة من المازوت لتعظيم كميات المقطرات الوسطى (خاصة السولار والبوتاجاز والبنزين) وذلك للمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية وتقدر التكلفة الاستثمارية بحوالي 588.6 مليون دولار.

مشروع إنشاء وحدة استخلاص العطريات باستخدام NMP بشركة الإسكندرية للبترول

يهدف المشروع إلى تحديث مجمع الزيوت بشركة الإسكندرية وزيادة الإنتاج بحوالي (10-16 ألف طن/ سنة زيوت، 1-2 ألف طن/اسنة شموع) وذلك باستبدال وحدة معالجة العطريات بمادة الفورفورال بوحدة للمعالجة بمادة NMP. وتبلغ تكلفته الاستثمارية 356.5 مليون جنيه.

وحدة انتاج الاسفلت 60/70 بشركة السويس لتصنيع البترول

ويهدف المشروع إلى انشاء وحدة تقطير تفريغي بطاقة تغذية 726 الف طن/السنة من المازوت لإنتاج حوالى 396 ألف طن/السنة اسفلت 60/70 لتغطية احتياجات السوق المحلية وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالي 68.5 مليون دولار.

مشروع مجمع التكسير الهيدروجيني وإنتاج البنزين بالسويس «شركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات»

ويهدف المشروع إلى استغلال الطاقات الفائضة وغير المستغلة بمعملى شركتى النصر للبترول والسويس لتصنيع البترول والاستفادة من كميات المازوت المنتجة لإنتاج منتجات بترولية عالية الجودة وتبلغ طاقة التغذية للمشروع 2.5 مليون طن/السنة مازوت، 1 مليون طن /السنة نافتا، وتبلغ تكلفته الاستثمارية 2.75 مليار دولار.. هذا وقد تم تأسيس الشركة في يوليو 2019 وتم عقد الجمعية التأسيسية في 5 سبتمبر 2019.

صناعة البتروكيماويات.. إضافة لاقتصاد مصر

تعد صناعة البتروكيماويات هي قاطرة التنمية التي تساهم في تعظيم القيمة المضافة للثروات البترولية وتوليها وزارة البترول أهمية متزايدة لتحقيق أعلى عائدات من خلال تنفيذ العديد من المشروعات والتي يبلغ اجمالى تكلفتها الاستثمارية أكثر من 2 مليار دولار وتشمل:-

المشروعات البتروكيماوية الجاري تنفيذها: -

مشروع إنتاج البولى بروبيلين بشركة سيدبك

ويهدف المشروع إلى انتاج مادة البولى بروبيلين بطاقة 450 ألف طن/السنة لتغطية الطلب المحلي وتصدير الفائض، ويعتمد المشروع على استغلال كميات البروبان المتاحة بتسهيلات شركة جاسكو بالإسكندرية بدلا من تصديرها، هذا وقد تم طرح مناقصة اختيار المقاول العام لتنفيذ مشروعى البروبيلين والبولى بروبيلين وتم استلام العروض وجار التقييم، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 1.6 مليار دولار.

مشروع انتاج البولى بيوتادين المطاطى بشركة ايثيدكو PBR

يهدف المشروع إلى انتاج 36 ألف طن سنوياً من مادة البيوتاديين المطاطى بشركة ايثيدكو اعتماداً على 20 ألف طن سنوياً من مادة البيوتاديين المنتجة من شركتى ايثيدكو وسيدبك لتعظيم القيمة المضافة وتغطية جزء من الطلب المحلي وتصدير الفائض، حيث تم الترسية في يونيه 2019 على تحالف شركتي بتروجت وسايبم اس بى إيه الإيطالية كأفضل عرض لأعمال المقاول العام للمشروع بنظام تسليم المفتاح.. وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 165 مليون دولار.

مشروع إنشاء الألواح الخشبية متوسطة الكثافة «MDF».

يهدف المشروع إلى إنتاج 205 ألف متر مكعب سنويا من الألواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF) من خلال الاستفادة من المخلفات الزراعية وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 210 مليون يورو.. حيث تم تأسيس شركة المشروع في سبتمبر2019 تحت اســـم «شركة تكنولوجيا الأخشابWOTECH»، وتم عقد الجمعية التأسيسية في أكتوبر 2019.

مشروع إنتاج الفورمالدهيد ومشتقاته

يهدف المشروع إلى انتاج 52 ألف طن سنوياً من اليوريا فورمالدهيد و26 ألف طن سنوياً من مادة النفثالين فورمالدهيد المسلفن SNF التابع لشركة السويس لمشتقات الميثانول اعتمادا على منتجى الميثانول واليوريا المنتجين بشركتى ايميثانكس وموبكو، حيث تم توقيع عقد استشارى ادارة المشروع PMC مع شركة انبي في يوليو 2019 ،وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 50 مليون دولار.

مشروعات بتروكيماوية جار الانتهاء من إعدادها للطرح للتنفيذ: -

مجمع التكرير والبتروكيماويات بالعلمين

ويهدف المشروع إلى اقامة مجمع جديد للتكرير والبتروكيماويات بمنطقة العلمين الجديدة باستخدام 2.5 مليون طن سنويا من الزيت الخام والمتكثفات وذلك بالاستفادة من تسهيلات شركة ويبكو القائمة والمخططة بميناء الحمرا واعتمادا على كميات الخام المنتجة بالصحراء الغربية مع إمكانية استيراد باقى الكمية من الخارج، وذلك لإنتاج حزمة من المنتجات البترولية والبتروكيماوية لتلبية جزء من احتياجات السوق المحلى من هذه المنتجات مع امكانية تصدير الفائض منها.. هذا وتبلغ التكلفة الاستثمارية التقديرية حوالى 8.5 مليار دولار.

مجمع التكرير والبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

يهدف المشروع إلى انشاء مجمع للتكريروالبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في اطار خطة الدولة لتنمية المنطقة الاقتصادية والمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البتروكيماوية بدلا من استيرادها من الخارج وزيادة الصادرات وتوفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وإتاحة مواد تغذية لإقامة العديد من الصناعات الصغيرة والمتوسطة في اطار استراتيجية الدولة لتشجيع هذه الصناعات، بالإضافة إلى اتاحة منتجات بترولية بمواصفات عالمية .وتأتي إقامة هذا المجمع للتكامل مع مستودعات التخزين القائمة ولتعظيم الاستفادة من التسهيلات والموانىء البترولية بالمنطقة بما يعزز مشروع تحول مصر لمركز اقليمى لتداول وتجارة البترول والغاز، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمجمع اكثر من 6 مليارات دولار .

مشروعات مستمرة لتطوير البنية الأساسية لنقل وتداول المنتجات البترولية

لاشك أن تطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية أحد أهم المحاور الرئيسية لبرنامج عمل وزارة البترول في إطار برنامج الحكومة لتحقيق التنمية الشاملة ولتعظيم الاستفادة من البنية الأساسية والتسهيلات ومن أهم هذه المشروعات:

أ-مشروعات خطوط نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية

تم خلال عام 2019 تشغيل عدد 3 خطوط جديدة لنقل الزيت الخام والمنتجات البترولية بالإضافة إلى إحلال وتجديد عدد من الخطوط بهدف الحفاظ على الطاقة التشغيلية لشبكة أنابيب البترول.. هذا وقد بلغت إجمالي أطوال الخطوط حوالى 313 كم بإجمالي التكلفة حوالى 1.2 مليار جنيه، وفيما يلي أهم الخطوط التي تم تشغيلها:

خط خام السخنة /الحفاير/وادى حجول بطول 42 كم وقطر 30 بوصة بهدف تعظيم الاستفادة من الشبكة القومية لخطوط نقل المنتجات البترولية القائمة وذلك من خلال توفير احتياجات دوائر الاستهلاك المختلفة من المنتجات البترولية بجميع مناطق الجمهورية وكذا المساهمة في تحويل مصر إلى مركز إقليمى لتداول البترول والغاز وكذا استكمال احتياجات الشركة المصرية للتكرير من الخام المستورد.. وتبلغ تكلفة المشروع 153 مليون جنيه وتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في يناير2019.

خط مازوت جديد جنوب حلوان/بياض العرب بطول 36 كم وقطر16 بوصة (المرحلة الأولى بطول 18كم) بهدف ضمان استمرارية تغذية محطات الكهرباء بالوقود اللازم.. وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى 65 مليون جنيه وتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى في يونيه 2019.

إحلال وتجديد وصلة من خط المازوت السويس/ مسطرد بطول 42كم وقطر12 بوصة (المرحلة الأولى 19كم) بهدف الحفاظ على الطاقة التصميمية لضمان استمرارية تغذية محطات الكهرباء بالوقود اللازم لتأمين.. وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى 132 مليون جنيه وتم الانتهاء من تنفيذها في يونيه 2019.

إحلال وتجديد وصلة من خط المنتجات السويس/ مسطرد بطول 55كم وقطر 18 بوصة ( المرحلة الأولى 19كم) بهدف الحفاظ على الطاقة التشغيلية لشبكة أنابيب البترول ولضمان استمرارية توصيل المنتجات البترولية للمحافظات. وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى193 مليون جنيه وتم الانتهاء من تنفيذها في يونيه 2019.

إحلال وتجديد وصلة من خط المنتجات التبين / أسيوط بطول 40 كم وقطر 12 بوصة (المرحلة الأولى بطول 18كم) بهدف تأمين ورفع معدلات التدفيع للمنتجات البترولية من التبين إلى أسيوط والوجة القبلي. وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى 100 مليون جنيه وتم الانتهاء من تنفيذها في يونيه2019.

إحلال وتجديد خط منتجات المحلة /شاوة (بطول 37 كم وقطر 10بوصة) لضمان استمرارية توصيل المنتجات البترولية إلى منطقة الدلتا وذلك من خلال الحفاظ على الطاقة التصميمية للخط وتبلغ تكلفة المشروع 107.4 مليون جنيه وتم الانتهاء من تنفيذه في أغسطس 2019.

ازدواج خط بوتاجاز رأس بكر/رأس غارب/ أسيوط 12″/160 كم

بهدف رفع كفاءة معدلات تدفيع البوتاجاز إلى محافظات الصعيد من 2.5 إلى 3.5 ألف طن/ يوم وتوفير مخزون إستراتيجي للبوتاجاز وزيادة الكفاية بالأيام وتبلغ تكلفة المشروع 362 مليون جنيه .

ب- سعات التخزين

تم الانتهاء خلال عام 2019 من المشروعات التالية:

إنشاء عدد (4) صهاريج سولار وبنزين بإجمالي سعة 45 ألف م 3 بشركة السويس لتصنيع البترول

ويهدف المشروع إلى زيادة السعات التخزينية للمنتجات البترولية (سولار وبنزين) بشركة السويس لتصنيع البترول، وتم الانتهاء من المشروع في يونيه 2019.. وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 70 مليون جنيه.

إنشاء تسهيلات تخزين وتداول المنتجات البترولية المستوردة بشركة سوميد (مرحلة ثانية)

يهدف المشروع إلى إنشاء عدد 3 صهاريج لتخزين المازوت بسعة إجمالية 105 ألف م3 بميناء العين السخنة، وتم تشغيل تسهيلات المازوت في يونيو 2019، وتبلغ تكلفة المشروع الاجمالية بمرحلتيه حوالي 415 مليون دولار.. هذا وقد تفضل السيد رئيس الجمهورية بافتتاح المشروع في نوفمبر2019.

إنشاء محطة الصب السائل بالعين السخنة شركة سونكر

والذي يهدف إلى زيادة السعات التخزينية للمنتجات الاستراتيجية من خلال انشاء عدد 6 صهاريج (سولار / بوتاجاز) بإجمالي سعة 250 ألف م3، بالإضافة إلى إنشاء خطين لنقل البوتاجاز وخط لنقل السولار، وتم البدء في تشغيل أول المستودعات في سبتمبر 2019 وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 450 مليون دولار.

مشروعات تدعيم خطوط الشبكة القومية للغاز:

تم خلال عام 2019 تشغيل عدد 6 خطوط لنقل الغاز الطبيعى بإجمالي أطوال حوالى 292 كم وإجمالي تكلفة حوالى 4.7 مليار جنيه، وذلك كما يلى:

مشروع إنشاء خط تغذية مصنع الإسالة ELNG: من خلال إنشاء وتركيب خط بقطر 30 بوصة وطول 3 كم حيث بلغت التكلفة الاستثمارية للمشروع 76 مليون جنية وتم تشغيله في فبراير 2019.

مشروع تأهيل خط رشيد / أبوحمص: من خلال تأهيل خط رشيد/أبوحمص القائم بطول حوالي 29 كم حيث بلغت التكلفة الاستثمارية للمشروع 17.2 مليون جنية وتم تشغيله في فبراير 2019.

خط غاز التينة/ابو سلطان/العاصمة الادارية (المرحلة الاولى والثانية) بطول 165 كم وقطر 42 بوصة لتدعيم الشبكة القومية للغاز بالإضافة إلى المساهمة في تغذية محطتى كهرباء العاصمة الادارية وبني سويف بالغاز الطبيعي وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالي 3335 مليون جنيه وتم تشغيله في يوليه 2019.

مشروع تأهيل خط عبر سيناء (المرحلة الأولي والثانية): من خلال إنشاء خط بقطر 36 بوصة وبلغت التكلفة الاستثمارية للخط 55 مليون جنية وتم تشغيله في نوفمبر 2019.

خط الواسطى/بني سويف بطول 65 كم وقطر 36 بوصة لتغذية محطة كهرباء بني سويف وبلغت التكلفة الاستثمارية للخط 511 مليون جنيه وتم تشغيله في ديسمبر 2019.

ازدواج خط ادكو/ابو حمص بطول 30 كم وقطر 42 بوصة بهدف نقل الغاز المنتج من حقول ادكو لتدعيم الشبكة القومية للغاز وبلغت التكلفة الاستثمارية للمشروع 716 مليون جنية .

خفض مستحقات الشركاء الأجانب إلى أقل مستوى لها منذ عام 2010

شهد عام 2019 نجاح الوزارة في خفض مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة في البحث عن البترول والغاز إلى رقم غير مسبوق وهو900 مليون دولار بنهاية يونيه 2019 وهو أقل مستوى منذ عام 2010 مما يؤكد على مصداقية والتزام الدولة المصرية في الفترة الحالية كما أن خفض المستحقات بالتوازى مع الانتظام في سداد المستحقات الجديدة أولاً بأول يمثل رسالة من الدولة المصرية للعالم وللمستثمرين، حيث أن تسديد المستحقات يدعم ثقة المستثمر الأجنبى في الاقتصاد المصرى ويؤدى لزيادة ضخ الاستثمارات في صناعة البترول والغاز بالإضافة لتحفيز الشركات العالمية على تكثيف عمليات البحث والاستكشاف لزيادة معدلات الإنتاج من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى والمتكثفات.

مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول يتقدم بثقة نحو المستقبل :

تمكين شباب البترول وتأهيلهم للقيادة.. نموذج فريد

قطعت الوزارة خلال عام 2019 خطوات كبيرة في تنفيذ رؤيتها الطموح لتطوير وتحديث قطاع البترول والتي بدأت العمل عليها منذ عام 2016 وفق استراتيجية واضحة وخطط تنفيذية محددة مرتبطة بتوقيتات زمنية لإنجازها من اجل التطوير المستمر لقطاع البترول والغاز وتحقيق مستقبل أفضل واكثر ازدهارا لهذا القطاع، وقد شملت استراتيجية التطوير والتحديث المضي قدما في تنفيذ 7 برامج عمل تتكامل مع بعضها وهى جذب الاستثمارات في مجالات البحث والاستكشاف والإصلاح الهيكلى والتنمية البشرية وتحسين أداء أنشطة التكرير وتوزيع المنتجات وصناعة البتروكيماويات وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتحسين أداء أنشطة الإنتاج واستراتيجية تحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز ودعم اتخاذ القرار وتدفق المعلومات، وحققت هذه البرامج نتائج متميزة ساهمت في تحقيق تقدم كبير للقطاع نحومستقبل أفضل.

ولأن نجاح أي منظومة يرتكز بالأساس على الكوادر البشرية، فقد عملت وزارة البترول منذ بدء استراتيجيتها للتطوير والتحديث في عام 2016 على تقديم نموذج فريد من نوعه لتمكين شباب قطاع البترول واعداده بشكل مميز من كافة الجوانب لتولى المناصب القيادية بما يواكب الطفرة التي يشهدها القطاع حالياً والنمو المخطط له في المستقبل وتنفيذه لحزمة كبيرة من المشروعات البترولية الضخمة والخطط الطموح والتي تتطلب بالتوازى اعداد كوادر بشرية شابة قادرة على إدارة وتشغيل هذه المشروعات بكفاءة عالية في المستقبل خاصة ان الشباب يملكون طاقات كبيرة ويتسمون بالقدرة على مواكبة التطورات التكنولوجية المتلاحقة، ولقد تم تتويج هذه الجهود خلال العام الحالى بإطلاق برنامج غير نمطى لإعداد القيادات الشابة تحت إسم برنامج الإدارة الشابة والمتوسطة وذلك بالتعاون مع شركات البترول العالمية العاملة في مصر في اطار برنامج التنمية البشرية أحد أهم برامج مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الجارى تنفيذه حالياً، وقد تم اختيار الشباب الملتحقين بالبرنامج في ضوء مجموعة من الاختبارات متعددة المراحل وعلى أساس مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية والاختيار وفق امتحان شفوى وتحريرى لعدد 711 من الشباب الذين اجتازوا المرحلة الأولى للتقييم وتم اختيار 462 منهم المجتازون للمرحلة الثانية وتم تقسيمهم إلى 3 مجموعات وتم اختيار مجموعة تتكون من 117 شابا كمسار سريع يتم إعدادهم في مختلف تخصصاتهم سواء داخل مصر أو خارجها بمواقع الشركات العالمية، وشملت الاختيارات مختلف تخصصات القطاع وتم التنسيق مع الشركات العالمية العاملة في مصر لاستثمار امكانياتها وخبراتها الواسعة لتصميم وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة للشباب في مواقع عمل هذه الشركات داخل مصر وخارجها باستخدام احدث الأساليب والتقنيات بما يوفر للشباب الملتحقين بالبرنامج احتكاكاً عملياً ومحاكاة للواقع .

الارتقاء بالخدمات المؤداة للمواطنين

تهدف سياسة وزارة البترول والثروة المعدنية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين للحصول على المنتجات البترولية والغاز لتحقيق هدف وصولها إلى كافة المستهلكين في جميع أنحاء الجمهورية في سهولة ويسر، وفى هذا الصدد فقد تم خلال عام 2019 تحقيق ما يلى:

نقل وتوزيع المنتجــات البتروليــة

بلغ عدد محطات تموين وخدمة السيارات الجديدة والمنافذ التي تم تشغيلها خلال العام 135 محطة (تشمل المنافذ التي تم تقنين أوضاعها) مما أدى إلى تخفيض الاختناقات في الكميات المعروضة في السوق المصرى.. وبهذا يبلغ إجمالي عدد المحطات على مستوى الجمهورية 3655 محطة ومنفذا (شاملة المحطات المتوقفة لأسباب مؤقتة).