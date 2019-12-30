شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز العاشر من رمضان يتفقد منافذ بيع اللحوم ورصف الطريق بين منطقة المطورين وطريق الروبيكي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، «إنه جارٍ تنفيذ أعمال رصف الطريق الرابط بين منطقة المطورين جنوب المنطقة الصناعية «A6» وطريق الروبيكي بطول ٦ كم، لخدمة سكان المدينة والمترددين عليها».

Advertisements

وأضاف المهندس خالد شاهين، أن الطريق يعتبر شرياناً حيوياً للمدينة، ويتناسب مع المرحلة القادمة وزيادة الاستثمارات بها، وكذا زيادة إقبال المستثمرين على المناطق الصناعية وتوفير مسارات جديدة لخدمة وربط المنطقة الصناعية بالمحاور الرئيسية، مشيراً إلى أنه تم نهى أعمال السن، وجارٍ تنفيذ طبقة الأسفلت بطول ٥.٢ كم بالجزء الأول للطريق.

رصف الطريق الرابط بين منطقة المطورين وطريق الروبيكي بمدينة العاشر من رمضان

رصف الطريق الرابط بين منطقة المطورين وطريق الروبيكي بمدينة العاشر من رمضان

وفي سياق آخر، قام المهندس خالد شاهين، بجولة تفقدية، شملت منافذ بيع اللحوم التابعة للجهات الحكومية والجمعيات الاستهلاكية، ومحال الجزارة بالأسواق بمراكز الخدمات المختلفة بالمدينة، للتأكد من توافر الخدمة، ومدى إقبال المواطنين عليها، والرضا عن مستوي الخدمة والأسعار.

وقال رئيس الجهاز، « تم تحرير محاضر للجزارين المخالفين للذبح خارج المدبح، وكذا إجراء عدة لقاءات مع المواطنين المترددين على المنافذ ومحال الجزارة، لإبداء رأيهم عن المنتجات المباعة». جدير بالذكر أنه رافق رئيس الجهاز خلال جولته، مسئولو جهاز المدينة، وشرطة المرافق، ومسئولو إدارات التموين والصحة والطب البيطري، بمدينة العاشر من رمضان.

المهندس خال شاهين يتفقد منافذ بيع اللحوم التابعة للجهات الحكومية والجمعيات الاستهلاكية والجزارين بأسواق مدينة العاشر من رمضان