شكرا لقرائتكم خبر عن لميس جابر للمعترضين على نقل «كباش الأقصر» إلى التحرير: «سفسطة فارغة» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أبدت الباحثة التاريخية لميس جابر رأيها في قرار نقل الأربعة كباش من معبد الكرنك إلى ميدان التحرير، والذي أثار الرأي العام المصري منذ أن تم الإعلان عنه مؤكدة أنها مؤيدة للفكرة.

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وقالت «لميس» أثناء استضافتها في برنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب على قناة «mbc مصر»، إنه بالتأكيد الأشخاص المعترضون على نقل الكباش على اعتبار أنه لا يجوز نقل الآثار من مكانها الأصلي لم يزوروا المعبد من الأساس واصفة موقفهم بـ«سفسطة فارغة»، وأشارت إلى أن معبد الكرنك كبير للغاية وبه عدد كبير من التماثيل التي يمكن أن تنقل لتزين كافة محافظات مصر.

وأضافت أننا نفتقر لوجود تماثيل جيدة المظهر، وأن نقل تلك التماثيل أفضل من السخرية من التماثيل الرديئة الصنع التي يتم وضعها في بعض الأماكن، كما أشارت إلى أن المسلات التي تنتمي للتاريخ الفرعوني موجودة في جميع دول العالم.