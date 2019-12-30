شكرا لقرائتكم خبر عن غلق جزئى بطريق الواحات بمسافة ٧٠٠ م لمدة شهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتعاون مع جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر، وقطاع أمن الجيزة، بتنفيذ مشروع تطوير طريق الواحات، والتى بدأت أعماله منذ عام ٢٠١٨، وتشمل رفع كفاءة الطبقة الأسفلتية بطريق الواحات في الاتجاهين.

وسيتم إجراء غلق جزئي في الاتجاة القادم من طريق الفيوم إتجاه مدينة الواحات تحديدا في المنطقة المحصورة بين بداية الطريق البطىء المؤدي إلى «مول مصر» بمسافة مايقرب ٧٠٠ متر دون تعطيل الحركة المرورية، وتستمر الأعمال لمدة شهر،، وستنفذ على مدار اليوم الكامل.

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وتنوه المحافظة أن الإدارة العامة للمرور قامت بإجراء تحويلة مرورية، عن طريق إزالة جزء من الجزيرة الوسطى بطريق الواحات، بمنطقة الأعمال، واستقطاع حارة مرورية بطريق الواحات في الاتجاه المقابل «المتجه إلى طريق الفيوم»، بعرض ما يقرب من «٥ م»، لتخصيصها لحركة سير المركبات للقادم من طريق الفيوم باتجاه طريق الواحات، ثم عودة حركة سير المركبات مرة أخرى للإتجاه الأصلى، وذلك للمتجه إلى «مدينة الواحات»، بعد تجاوز موقع الأعمال.

حيث تم فصل هذه الحارة المرورية في المشار إليها بحواجز حديدية وخرسانية، عن الحركة المرورية، في الاتجاه المقابل لتفادى حدوث تكدس مرورى، بمحيط هذه المنطقة، وحفاظاً على أمن وسلامة المواطنين.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالتنسيق مع الشركة المنفذة بنشر اللوحات الإرشادية والمرورية، وكافة المساعدات الفنية بمحيط الأعمال بالكامل، إضافة إلى تكثيف وجود الخدمات المرورية، لمساعدة قائدى المركبات في الاتجاهات الجديدة.

وتهيب المحافظة المواطنين التعاون مع الخدمات المرورية، والالتزام بالسرعة المحددة بمحيط الأعمال، حفاظا على أمن وسلامة المواطنين.