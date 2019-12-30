شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تشيد بمعدل تطوير مستشفى رأس سدر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم الإثنين، أعمال التطوير الجارية لرفع كفاءة مستشفي رأس سدر، وذلك في إطار متابعة استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، بمحافظة جنوب سيناء.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة أشادت بمعدل تنفيذ الأعمال الجارية لرفع كفاءة المستشفي، وحرصت الوزيرة على تفقد أقسام المستشفي، ووجهت بسرعة تركيب جهاز القسطرة القلبية، كما راجعت مع الشركة المنفذة لأعمال التطوير الرسومات الهندسية والخطط الزمنية للتنفيذ.

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وأضاف أن الوزيرة تفقدت أيضا أعمال تطوير وتنسيق الموقع العام للمستشفي، حيث بدأ العمل في أعمال رفع كفاءة الواجهات والأسوار الخارجية، وتنسيق الموقع العام، مشددة على سرعة الإنتهاء منها.

وقال «مجاهد»، «إن المستشفى تشمل 78 سريراً، وغرفتي عمليات، و9 ماكينات غسيل كلوي، و5 حضانات للأطفال، ومعملاً، وقسم أشعة، وبنك دم تجميعي، وقسم للقسطرة القلبية، و11 عيادة خارجية، بها أغلب التخصصات الطبية».

وأضاف أن وزيرة الصحة والسكان، شددت على مراعاة كفاءة تشغيل المستشفى، ومراجعة الصيانات لكافة الأنظمة، وشبكة الغازات، والأسانسيرات، طبقاً لأعلى معايير الجودة، مشيرةً إلى أن المستشفى يقع بموقع جغرافي هام ويخدم المصطافين، الذين يبلغ عددهم في موسم الصيف أكثر من 30 ألف نسمة، بالإضافة إلى أهالي مدينة رأس سدر.

يذكر أن محافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: «الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء» والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيداً لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي إنطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة تتفقد مستشفي رأس سدر

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة تتفقد مستشفي رأس سدر

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة تتفقد مستشفي رأس سدر