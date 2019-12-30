شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تتفقد الأعمال الجارية بوحدتي طب «أسرة جديدة» و«أسرة وادي تال» بأبو زنيمة بجنوب سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، اليوم الإثنين، أعمال التطوير الجارية بوحدة صحة أسرة (أبوزنيمة)، كما تفقدت أعمال التطوير الجارية بوحدة صحة أسرة (وادي تال) التابعة لمنطقة أبوزنيمة، وذلك في إطار متابعة استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة جنوب سيناء.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة الدكتور، خالد مجاهد، أن الوزيرة وجهت بإنشاء وحدة طب أسرة جديدة على أرض فضاء بجوار الوحدة القديمة، والتي تبلغ مساحتها أكثر من 3 آلاف متر مربع، لخدمة أهالي أبوزنيمة، والذى يبلغ عددهم حوالي 10 آلاف مواطن، وذلك ضمن الـ 22 وحدة ومركز صحي الجاري إنشاؤها وتطويرها بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة، كما أشادت بمعدل تنفيذ أعمال التطوير والإنشاءات بوحدة صحة أسرة (وادي تال)، والتي بلغت 60%، مشددة على سرعة الانتهاء من كافة أعمال التطوير والتجهيزات، وفقا للمواعيد المحددة، وذلك بالتوازي مع خطة تدريب الكوادر البشرية، لرفع كفاءتهم المهنية، لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضي.

وأشار مجاهد، إلى أن وحدة صحة أسرة (أبوزنيمة)، تخدم القبائل البدوية نظرا لوجودها بمنطقة جبلية، مضيفا أن الوزيرة وجهت بإستمرار تقديم الخدمة الطبية بالمبنى القديم لحين الانتهاء من الجديد، على أن يتم استغلال المبنى القديم أفضل استغلال وبما يخدم المنظومة الصحية،، كما وجهت الوزيرة بمراعاة تطبيق معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة للتأمين الصحي الشامل الجديد في أعمال الإنشاءات والتجهيزات الجارية بوحدة صحة أسرة (وادي تال).

يذكر أن محافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي (الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء)، والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيداً لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد، والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.